Quais ativos um cripto influencer tem na carteira? Veja em live exclusiva

Os investidores brasileiros estão cada vez mais interessados em aprender sobre investimentos em criptoativos, como forma de proteção a carteira de investimentos. Segundo uma pesquisa recente da Hashdex, a maior gestora de criptomoedas do Brasil, o número de investidores no mercado de cripto no país subiu mais de 900% neste ano. O número diz muito sobre a confiança e mudança de comportamento dos investidores brasileiros.

E nada disso é à toa. A fuga para o mercado de cripto pode ser uma ótima alternativa para quem busca diversificação e rentabilidade. Na manhã desta terça-feira, 5, o bitcoin ultrapassou a marca dos 50.000 dólares, ao apresentar alta de 4,5% em 24 horas. As informações foram retiradas do site especializado em criptomoedas CoinMarketCap.

As principais plataformas de negociação de criptomoedas;

Como comprar criptomoedas;

Como proteger a carteira de investimentos;

Quais as principais criptomoedas que Felipe Dantas possui na carteira.

Felipe Dantas é head de inside sales e Relacionamento na EXAME e possui mais de 200.000 seguidores, somando as redes sociais TikTok e Instagram. Em seus perfis online, ele dá dicas diárias sobre o mercado de criptomoedas para iniciantes e pessoas que já investem.



