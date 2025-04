XRP é criptomoeda com mais chances de ganhar ETF inédito nos EUA, diz gestora

A gestora Kaiko divulgou um relatório nesta semana em que afirma que o XRP é a criptomoeda com as melhores chances de aprovação de ETFs nos Estados Unidos. Atualmente, a criptomoeda conta com 10 pedidos de empresas interessadas no produto inédito.

No relatório, a Kaiko destaca que a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) entrou em uma "nova era" graças à chegada de Paul Atikins à presidência do regulador. Ele foi indicado pelo presidente Donald Trump e teve o nome aprovado pelo Senado neste mês.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

A expectativa é que Atkins adote uma postura mais amigável em relação às criptomoedas, facilitando a aprovação de ETFs desses ativos. E a Kaiko acredita que o XRP estará entre os principais beneficiados, com chances elevadas de aprovação dos pedidos em análise.

A gestora reconhece que o XRP ainda não conta com um mercado de preços futuros ou liquidez tão grande quanto o bitcoin ou o ether, mas afirma que um recente avanço jurídico nos Estados Unidos abriu as portas para a aprovação. Além disso, o ativo conta com um mercado à vista grande, sendo a quarta maior cripto do mundo.

A SEC acabou desistindo de recursos em um processo aberto contra a Ripple em que buscava classificar o XRP como valor mobiliário. A classificação impediria a aprovação de ETFs, mas, com o fim do processo, há espaço para o regulador classificar o ativo como uma commodity e aprovar os pedidos.

O relatório lembra que a própria aprovação dos ETFs de bitcoin foi motivada por uma derrota da SEC em um processo aberto pela gestora Grayscale. Nesse sentido, a história pode acabar se repetindo, mas agora com o XRP. O regulador deve responder a um pedido de lançamento até 22 de maio.

Além do XRP, a Kaiko acredita que a Solana também está bem posicionada para ganhar um ETF nos Estados Unidos. Atualmente, a criptomoeda conta com cinco pedidos em análise pela SEC, a segunda maior quantidade, atrás apenas do próprio XRP. Mas o caminho pode ser mais difícil.

A Kaiko pontua que a liquidez da Solana no mercado de preços à vista dos Estados Unidos tem caído neste início de 2025, e não subido como no caso do XRP. O cenário pode desacelerar o processo de análise e reduzir as chances de aprovação pela SEC no curto prazo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok