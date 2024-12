Em US$ 96 mil, bitcoin encerra novembro em alta, mas especialistas fazem alerta para dezembro

Nesta segunda-feira, 2, o bitcoin inicia a primeira semana útil de dezembro em leve queda depois de ter encerrado o mês de novembro com alta significativa de quase 40%. A maior criptomoeda do mundo disparou após a eleição de Donald Trump para Presidência dos Estados Unidos, mas especialistas fazem um alerta em relação ao otimismo que tomou conta do mercado.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 96.531, com queda de 0,8% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Na última semana, a criptomoeda apresenta alta modesta, de 0,4%.

“Podemos observar que o preço do bitcoin está trabalhando dentro de um range entre as faixas de preços de US$ 91 mil e US$ 98,6 mil desde 20 de novembro. Se o bitcoin romper a lateralização para baixo, os suportes de curto e médio prazo estão nas regiões de liquidez dos US$ 87.315 e US$ 80,4 mil”, disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

“Contudo, caso o fluxo comprador prevaleça mais forte e ocorra o rompimento para cima, os próximos alvos estão nas faixas dos US$ 100 e US$ 105 mil”, acrescentou.

Previsão para o bitcoin em dezembro

Historicamente, o mês de dezembro costuma ser positivo para as criptomoedas. Além disso, investidores e especialistas acumulam expectativas para a posse de Donald Trump como presidente dos EUA em janeiro de 2025. No entanto, especialistas alertam para pontos de atenção necessários ao longo do mês.

“O bitcoin encerrou novembro com uma valorização de mais de 30%, destacando-se como um dos ativos de maior retorno no mês. Historicamente, dezembro costuma ser positivo para o mercado cripto em ciclos de alta, mas há indícios de que neste ano pode fugir à regra. Em 2025, espera-se o pico do atual ciclo, seguindo o padrão observado em 2013, 2017 e 2021, o que torna improvável que dezembro de 2024 alcance desempenhos comparáveis”, disse Israel Buzaym, especialista do Bitybank.

“Além disso, fatores estruturais e conjunturais sugerem uma possível pressão vendedora no curto prazo. O final do trimestre e do ano é caracterizado pelo rebalanceamento de carteiras por grandes investidores institucionais, como fundos de investimento e family offices, o que historicamente pode gerar uma liquidação parcial de ativos cripto para realizar lucros e ajustar portfólios”, acrescentou.

“Os dados recentes sobre a inflação nos EUA apontam para uma piora nos últimos meses, desde que as taxas de juro começaram a ser reduzidas. Essa tendência traz um alerta: continuar diminuindo os juros pode ser arriscado e há chances de que esse ciclo de cortes seja pausado em dezembro. Isso pode impactar diretamente o otimismo do mercado. Investidores de criptomoedas devem ficar atentos a esses desdobramentos”, disse Fernando Pereira, analista da Bitget.

