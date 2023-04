XRD: conheça a criptomoeda que disparou 170% em 1 mês e lidera altas no mercado

O mercado cripto como um todo tem tido um movimento de valorização nas últimas semanas, mas algumas criptomoedas se destacam por terem altas acima da média no setor. É o caso do XRD, token nativo da empresa de tecnologia de ledger distribuído (DLT, na sigla em inglês) Radix e que acumula os maiores ganhos no segmento nos últimos 30 dias.

De acordo com dados da plataforma CoinGecko, o ativo subiu 172,3% no acumulado dos últimos 30 dias, chegando a uma cotação de US$ 0,115 e a um pico de US$ 0,139, a maior cotação do token em 12 meses. Atualmente, ele é a 46ª maior cripto do mercado em termos de capitalização total, valendo US$ 1,16 bilhão. Considerando as 50 maiores criptos do mundo, o XRD foi a que mais cresceu.

No mesmo período, o bitcoin acumulou uma valorização de 2,6%, enquanto o ether subiu 8,2%, segundo dados da plataforma Messari. Já o mercado de criptomoedas como um todo cresceu 5%, com uma capitalização total de US$ 1,18 trilhões. Considerando apenas as 50 maiores criptos, a segunda maior alta no período foi do dogecoin, mas de 19,32%.

Em um relatório, o diretor de pesquisa e estratégia da Matrixport, Markus Thielen, atribuiu a forte valorização do XRD a uma captação de investimentos da Radix em março. A rodada foi liderada pela empresa DWF Labs e resultou em um valuation de US$ 400 milhões para a empresa.

O bom resultado se somou ainda ao otimismo de investidores em relação à próxima atualização da rede da Radix. Marcada para julho deste ano, ela vai liberar a criação de contratos inteligentes diretamente na DLT de primeira camada, o que pode aumentar seus casos de uso e atrair mais usuários, além de potencialmente reduzir a oferta disponível do token, ajudando na sua valorização.

Além disso, a atualização também vai liberar uma funcionalidade de staking líquido de XRD diretamente na rede, em que a criptomoeda é depositada na DLT em troca de recompensas. O dono do ativo depositado também recebe um token que pode ser negociado, garantindo uma liquidez e lucratividade com a atividade.

Atualização da Radix

Segundo Thielen, a expectativa é que a funcionalidade de staking aumente a segurança da rede e também ajude a atrair mais usuários. Atualmente, a DLT da Radix engloba projetos na área de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês), incluindo stablecoins, NFTs e corretoras descentralizadas.

Com isso, o projeto passou a chamar mais atenção de investidores nas últimas semanas. Segundo os responsáveis pela Radix, a atualização, batizada de Babylon, vai "abrir caminho para que a Web3 e DeFi finalmente saiam do estágio de 'demonstração tecnológica', com uma experiência de usuário e desenvolvimento compatível com o mainstream".

Atualmente, o XRD é usado no DLT em atividades de staking - que no momento são feitas por intermediários -, acesso a projetos de DeFi e em pagamentos por transações realizados na rede de primeira camada. Ele possui uma oferta máxima de 24 bilhões de tokens.

Quer investir em criptomoedas, mas não sabe por onde começar? A Mynt é a escolha certa para você! Abra sua conta agora.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok