Worldcoin: projeto de dono do ChatGPT anuncia mudanças após queda de criptomoeda

A Worldcoin, projeto criado pelo dono do ChatGPT, anunciou que vai começar a pagar seus Operadores de Orbs – funcionários que são recompensados por escanear a íris de indivíduos– com a sua criptomoeda nativa Worldcoin (WLD), eliminando gradualmente as compensações na stablecoin USDC a partir de novembro.

De acordo com um anúncio divulgado em 22 de outubro, a Worldcoin diz que os operadores de Orbs, chamados de "participantes independentes do ecossistema", deixarão de ser pagos em USDC a partir do próximo mês. A mudança afetará a maioria das jurisdições em que os operadores do equipamento de escaneamento atuam.

A empresa disse que a mudança faz parte de uma "fase de transição" após o lançamento oficial do projeto em 24 de julho. Em 10 de outubro, a Worldcoin Foundation deu início a um programa piloto para conceder a operadores selecionados pagamentos em criptomoeda WLD.

"Em novembro de 2023, a Worldcoin Foundation espera que o processo de transição seja concluído de forma que todos os operadores recebam apenas WLD daqui para a frente", explicou. No anúncio, a Worldcoin observou que os tokens WLD atualmente não estão disponíveis para indivíduos ou empresas que moram nos Estados Unidos, bem como em "alguns outros territórios restritos".

Dados do painel oficial da Worldcoin na Dune Analytics mostram que o suprimento da criptomoeda WLD cresceu de aproximadamente 100 milhões de unidades no momento do lançamento em julho para cerca de 134 milhões até o último domingo, 22.

Criptomoeda da Worldcoin

Dos cerca de 134 milhões de tokens WLD emitidos até o momento, 100 milhões foram distribuídos como empréstimos a formadores de mercado, enquanto os 34 milhões restantes foram distribuídos a operadores de Orb e a novos usuários na forma de "concessões gratuitas", recompensas enviadas após o escaneamento de íris.

De acordo com a Worldcoin, um total de cinco entidades formadoras de mercado receberam os empréstimos de 100 milhões de WLDs, que deveriam expirar em 24 de outubro de 2023. No entanto, a organização disse que estenderia a data de vencimento desses empréstimos para 15 de dezembro, com um valor reduzido de 75 milhões de WLD.

"Os formadores de mercado devolverão ou, alternativamente comprarão, alguns ou todos os 25 milhões de tokens restantes como parte do acordo", explicou o anúncio. O preço da criptomoeda WLD se recuperou ligeiramente nas últimas semanas, após uma queda prolongada logo após o lançamento.

O WLD bateu seu recorde histórico de preço de US$ 2,65 em 27 de julho, antes de cair 63%, chegando a US$ 0,97 em 13 de setembro. Atualmente, está sendo negociada a US$ 1,64, de acordo com dados do TradingView. O projeto de criação de uma identidade digital única ainda possui um escopo global, mas deixou de atuar em alguns países, incluindo o Brasil, e enfrenta problemas jurídicos.

