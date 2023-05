Volume de negociação das criptomoedas despenca e bitcoin pode cair para US$ 25 mil; entenda

As criptomoedas movimentam cerca de US$ 28 bilhões nas últimas 24 horas, um nível muito abaixo do que costumaram movimentar diariamente nos últimos anos. Em uma semana de liberação de dados importantes sobre a economia norte-americana, investidores aparentam aguardar para tomar decisões. No entanto, o cenário não é otimista e pode levar o bitcoin, principal criptomoeda, para o patamar dos US$ 25 mil.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 26.287, com queda de 3,76% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. No entanto, a criptomoeda ainda acumula alta de 59% desde o início de 2023.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

“Após dados do PMI norte-americano divulgados ontem mostrarem uma economia bastante aquecida ainda, o mercado pode tomar uma atitude mais cautelosa para o restante do mês. É possível vermos o bitcoin em US$ 25 mil novamente em breve”, disse Fernando Pereira, analista da BitGet.

Já o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a 1.786, com queda de 3,5% nas últimas 24 horas.

Entre as 20 maiores criptomoedas em valor de mercado, todas estão no vermelho, com Solana, Shiba Inu e Chainlink se destacando por quedas próximas dos 5% no período de 24 horas.

Impacto dos dados macroeconômicos dos EUA

Segundo Ayron Ferreira, analista chefe da Titanium Asset Management, o impasse na questão do teto da dívida dos EUA e o risco de calote pesou o ânimo de investidores.

“Embora seja provável que haja um acordo, a situação está gerando tensões e pode continuar causando volatilidade no mercado. Essa volatilidade pode ser observada por meio do índice VIX, que mede a volatilidade das opções de ações do índice S&P 500, que se deslocou do patamar de 16 para 19,56 atualmente”, disse.

Além disso, nesta quarta-feira, 24, será divulgada a ata da reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC) sobre a política monetária e o aumento nos juros pelo Fed e na quinta-feira, 25, será divulgada uma segunda leitura do PIB do primeiro trimestre nos EUA.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok