Vítima descobre golpe de US$ 1 milhão com criptomoedas após 'ajuda' do ChatGPT

Uma viúva nos Estados Unidos precisou da ajuda do ChatGPT para descobrir que estava sendo vítima de um golpe milionário envolvendo um suposto investimento em criptomoedas. O caso foi reportado pela imprensa local e envolveu a criação de uma conta falsa para enganar a vítima.

De acordo com o canal ABC7 News, a vítima vive na cidade de San Jose, no estado do Texas, e se chama Margaret Loke. Em maio deste ano, ela foi abordada por um perfil no Facebook que pertenceria a um home chamado "Ed". Os dois começaram a conversar e migraram para o WhatsApp.

Na conversa, "Ed" se apresentou como um empresário rico e trocou diariamente mensagens com Loke. Com o tempo, ele direcionou as conversas para o mundo dos investimentos, citando suas aplicações envolvendo criptomoedas. Em seguida,"Ed" incentivou a vítima a investir em fundos supostamente gerenciados por ele.

Loke afirma que "Ed" teria enviado capturas de tela mostrando que ela estava tendo "grandes lucros em segundos" com os investimentos em criptomoedas, buscando incentivar a vítima a realizar novos aportes. Ao todo, Loke investiu US$ 1 milhão nos fundos recomendados.

Ajuda do ChatGPT

A vítima chegou a contrair dois empréstimos para realizar os investimentos. Mas, de uma hora para a outra, a conta que ela usava para investir foi congelada, e "Ed" pediu mais US$ 1 milhão para liberar os fundos investidores. Com isso, Loke resolveu "pedir ajudar" ao ChatGPT.

"O ChatGPT me disse que isso era um golpe, e que eu deveria procurar uma delegacia de polícia", afirmou. Loke seguiu o conselho e procurou a polícia. A investigação posterior descobriu que ela estava enviando os fundos para um banco na Malásia, sem realizar nenhum investimento real em criptomoedas.

O caso descoberto nos Estados Unidos é mais um exemplo de uma prática antiga no mundo cripto e que ficou conhecida como "pig butchering". O termo se refere à prática de alimentar e engordar um porco para depois abatê-lo e lucrar com a carne vendida no mercado.

No mundo das criptomoedas, o golpe envolve a criação de uma relação íntima com a vítima, que é convencida a investir em supostas criptomoedas. Na prática, ela está enviando fundos para os golpistas, que nutrem a relação pelo maior tempo possível para maximizar os ganhos com a ação. Os responsáveis pelo golpe ainda não foram identificados.

