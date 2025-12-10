Carteiras ligadas a site da Deep Web movimentam bitcoins parados há mais de 10 anos

Centenas de carteiras digitais que eram usadas pelo site da Deep Web Silk Road registraram na última terça-feira, 9, as primeiras transferências de criptomoedas em mais de 10 anos. Os endereços ainda armazenam milhões em unidades de bitcoin, mesmo após o governo dos Estados Unidos confiscar boa parte dos ativos obtidos pelo site.

A movimentação foi identificada pela empresa de monitoramento de redes blockchain Arkham Intel. De acordo com a companhia, 312 carteiras digitais que pertenciam ao Silk Road e estavam paradas desde 2015 registraram novas movimentações de unidades de criptomoedas, que foram enviadas para outras carteiras digitais.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 em bitcoin. Confira o regulamento no site

Ao todo, as carteiras possuíam US$ 44 milhões em unidades de bitcoin. Desse total, US$ 3,14 milhões foram transferidos nesta semana. Ainda não está claro quem realizou a transferência e qual seria o objetivo da movimentação, o que abriu espaço para especulações.

A principal teoria é que os ativos estariam sob controle de Ross Ulbricht, um dos criadores do Silk Road. Ulbricht foi preso e condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos, mas recebeu um perdão presidencial de Donald Trump neste ano e já está em liberdade.

Desde que Ulbricht foi solto, havia especulações no mercado de que ele ainda teria acesso a bitcoins perdidos do Silk Road e que, agora, poderia movimentá-los. Ulbricht nunca confirmou a possibilidade, mas a transferência meses após o perdão e o período de inatividade das carteiras durante a sua prisão corroboram a teoria.

Entenda o caso Silk Road

O Silk Road foi um dos principais sites da Deep Web e da Dark Web no início dos anos 2010. O site era usado para diversas operações de compra e venda, servindo como um marketplace descentralizado. E as criptomoedas, em especial o bitcoin, serviam como forma de pagamento nas operações.

Entretanto, o Silk Road também foi usado para diversos negócios ilegais, incluindo tráfico de drogas, tráfico humano e venda de órgãos. Os crimes levaram as autoridades dos Estados Unidos a derrubarem o site em 2015, investigando e prendendo os criadores do site.

Anos depois da derrubada do Silk Road, as autoridades norte-americanas conseguiram apreender mais de US$ 3 bilhões em unidades de bitcoin que pertenciam aos donos do site. Os ativos seguem sob controle do governo, com exceção dos US$ 44 milhões que estavam parados nas carteiras até essa semana.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok