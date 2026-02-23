Vitalik Buterin amplia vendas de ether e liquida US$ 6 milhões

O criador da Ethereum, Vitalik Buterin, realizou novas vendas de ether nos últimos dias, em meio à queda recente do ativo. Dados on-chain indicam que ele converteu mais de 3.100 ETH em stablecoins, o equivalente a cerca de US$ 6,1 milhões, por meio da exchange descentralizada CoW Swap.

As transações foram identificadas por carteiras associadas a Buterin pela empresa de análise blockchain Arkham Intelligence. Após as vendas, os ativos on-chain do cofundador somam pouco mais de 224 mil ETH, avaliados em cerca de US$ 426 milhões.

Buterin já havia indicado anteriormente que parte de suas participações seria utilizada para financiar iniciativas da Ethereum Foundation. Segundo ele, a organização entrou em um período de austeridade moderada, com o objetivo de preservar sua sustentabilidade financeira e apoiar o desenvolvimento de longo prazo da rede. Em semanas recentes, ele também movimentou cerca de US$ 29 milhões em ether, incluindo aproximadamente US$ 2,3 milhões destinados ao financiamento de projetos da fundação.

As vendas ocorrem em um momento de queda no preço do ether. O ativo recuou cerca de 4% nas últimas 24 horas, sendo negociado próximo de US$ 1.872. No domingo, atingiu US$ 1.855, o menor nível em mais de duas semanas. No acumulado mensal, a criptomoeda registra queda superior a 36% e permanece mais de 62% abaixo de seu pico histórico de US$ 4.946, alcançado em agosto.

Além das movimentações financeiras, Buterin tem discutido mudanças estruturais no ecossistema Ethereum. Ele afirmou recentemente que a rede principal precisa de uma nova abordagem em relação às soluções de escalabilidade de segunda camada. Também defendeu uma atualização voltada à resistência à censura, destacando a intenção de reforçar os princípios técnicos e a missão da rede.

Plataformas de previsão indicam que investidores permanecem cautelosos quanto à trajetória de curto prazo do ether, refletindo o ambiente de volatilidade no mercado cripto mais amplo.

