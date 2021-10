Valor de mercado das criptomoedas ultrapassa a marca de US$ 2,5 trilhões

O valor de mercado total das criptomoedas ultrapassou a marca de 2,5 trilhões de dólares pela primeira vez nesta terça-feira, 19, depois que a SEC, conhecida como a CVM dos Estados Unidos, demonstrou estar aberta para aprovar mais ETFs cripto após o início das negociações do primeiro produto do tipo no país.

De acordo com dados do Cointelegraph Markets Pro, o valor de todas as criptomoedas mais que dobrou desde que atingiu 1 trilhão de dólares em janeiro. Os preços do bitcoin (BTC) e do ether (ETH) subiram para mais de 63.000 e 3.800 dólares, respectivamente, à medida que a capitalização de mercado total das criptomoedas chegou à marca de 2,5 trilhões de dólares.

O bitcoin continua sendo a maior criptomoeda em valor de mercado, com cerca de 1,2 trilhão de dólares de market cap, seguido pelo ether, com mais de 448 bilhões de dólares, e com a binance coin (BNB) em terceiro, com 81 bilhões de dólares. KuCoin Token (KCS), Zcash (ZEC) e Polygon (Matic) foram as que mais recuperaram valor de mercado nos últimos sete dias, subindo mais de 20% cada uma para atingir preços de 14, 142 e 1,47 dólar, respectivamente.

Um dos indicadores para a saúde geral da classe de ativos digitais, a capitalização de mercado das criptomoedas atingiu seu maior valor histórico, superando o patamar registrado em meados de abril, quando o bitcoin chegou ao seu maior preço de todos os tempos. Pouco depois, entretanto, uma grande queda nos preços reduziu o market cap total dos ativos digitais pela metade, chegando a cair até cerca de 1,3 trilhão de dólares.

A recuperação do setor ocorre no momento em que o primeiro fundo negociado em bolsa vinculado ao mercado cripto — e mais especificamente a contratos futuros de bitcoin — nos EUA começou a ser negociado na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), proporcionando aos investidores exposição adicional à criptomoeda.

O mercado cripto enfrentou sua parcela de desafios regulatórios e legais em 2021, o que poderia ter ameaçado os preços dos principais tokens. Alcançando pela primeira vez uma capitalização de mercado de 1 trilhão de dólares em janeiro, o espaço atingiu preços muito além das máximas da corrida de touros de 2017, com volatilidade ainda presente nas principais classes de ativos.

por Cointelegraph Brasil

