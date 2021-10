Primeiro ETF de bitcoin dos EUA movimenta R$1,4 bilhão em apenas meia hora

Aguardado há anos por muitos investidores, o primeiro ETF de bitcoin nos EUA, o ProShares Bitcoin Strategy ETF, começou a ser negociado na bolsa de valores de nova York (NYSE) na manhã desta terça-feira, 19, e em poucos minutos, demonstrou o tamanho do apetite do mercado em negociar produtos ligados ao preço do ativo, fazendo com que o volume de negociações do ETF superasse os 250 milhões de dólares nos primeiros 30 minutos de negociação.

Negociado sob o ticker $BITO, o ETF de futuros de bitcoin da ProShares recebeu a aprovação da SEC na última sexta-feira, 15, em um dia que entrou para a história do mercado de criptoativos, como o primeiro ETF ligado à uma criptomoeda nos EUA. Para muitos investidores, o início das negociações de um ETF de bitcoin no maior mercado financeiro do mundo pode ser extremamente positivo para o futuro do setor, principalmente por oferecer uma possibilidade de exposição mais simples, segura e regulada à esse tipo de ativo.

Logo após o início das negociações, diante de uma enorme pressão compradora de futuros do criptoativo, o preço do bitcoin no mercado à vista iniciou um novo movimento de alta, saltando dos 62 mil dólares para 63.300 dólares, em uma alta de 2% em apenas 30 minutos.

Após a grande euforia na abertura das negociações, o preço da criptomoeda recuou para o patamar de 62.200 dólares, apenas 4,3% abaixo do maior preço registrado pelo bitcoin em abril deste ano, poucos dias após o IPO da Coinbase, a maior corretora de criptoativos norte-americana.

Embora o ETF de futuros de bitcoin tenha sido muito bem recebido por grandes participantes do mercado, o produto ainda não é o tão aguardado ETF que acompanha o preço do ativo em seu mercado à vista, mas demonstra que em breve, a SEC pode aprovar um novo produto que reflita 100¨no preço do bitcoin negociado no mercado à vista.

"O ETF aprovado ainda não reflete 100% no preço do Bitcoin, já que é baseado em contratos futuros, mas é uma excelente notícia pois mostra que os reguladores americanos estão cada vez mais abertos ao mercado de criptomoedas. Há poucos anos, pensar numa aprovação como essa era impossível”, disse Marco Castellari, CEO da Brasil Bitcoin.