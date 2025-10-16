Future of Money

USDT, USDC, USDe: quais são as principais stablecoins do mercado?

Segmento surgiu em 2014 e ganhou tração recentemente, superando uma capitalização de mercado de US$ 300 bilhões

Stablecoins: conheça as maiores stablecoins pareadas ao dólar

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 16h28.

As stablecoins surgiram em 2014, mas foi apenas 11 depois que ela se consolidaram como a nova grande tendência do mercado financeiro. O segmento tem atraído cada vez mais usuários, investidores e, nos últimos meses, empresas e até governos interessados. E dezenas de stablecoins já circulam no mundo das criptomoedas.

As stablecoins são um tipo específico de criptomoedas que tem como principal característica a paridade com outro ativo. Isso significa que o valor da stablecoin é sempre estável, o que leva ao seu nome (moeda estável, em tradução livre). Por exemplo, 1 unidade de uma stablecoin de real sempre vai valer R$ 1.

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse neste ano que essas criptomoedas são "a maior revolução para as finanças desde a internet". Já o Citi divulgou um relatório que aponta que o segmento deve valer mais de US$ 1 trilhão até 2030. Mas, afinal, quais são as principais stablecoins do mercado?

USDT

Emitida pela empresa Tether e pareada ao dólar, a USDT é a maior e mais conhecida stablecoin do mercado. É, também, uma das mais antigas ainda em atividade, tendo sido lançada em outubro de 2024. O ativo é particularmente popular em mercados emergentes, caso do Brasil, em que surgiu como alternativa a moedas locais.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que a capitalização de mercado atual da USDT é de US$ 180 bilhões, o que torna o ativo a terceira criptomoeda mais valiosa do mundo. No segmento de stablecoins, a USDT domina mais de 60% da capitalização total, indicando a hegemonia do projeto.

USDC

A USDC foi lançada em 2018 pela Circle, uma empresa que surgiu durante a disseminação da internet nos anos 2000 e que migrou para o mercado de criptomoedas anos depois. Também pareada ao dólar, é a segunda maior stablecoin do mercado, e é mais popular entre investidores institucionais e grandes empresas.

Segundo a plataforma CoinGecko, a USDC conta com uma capitalização de mercado de US$ 75 bilhões. Combinadas, a USDT e a USDC são responsáveis por mais de dois terços de todo o valor do segmento de stablecoins, e a criptomoeda tem ganhado mais espaço nos últimos anos.

USDe

Outra stablecoin relevante no mercado é a USDe. Pareada ao dólar, a criptomoeda faz parte do projeto Ethena, um blockchain voltado ao desenvolvimento de projetos no mundo das finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) a partir da tecnologia blockchain. Os projetos muitas vezes precisam de acesso a dólares para ter liquidez, e a stablecoin cumpre esse papel.

Apesar de ter sido lançada há menos de dois anos, em fevereiro de 2024, a USDe apresentou um rápido crescimento. Hoje, ela é a terceira maior stablecoin do mundo, com uma capitalização de mercado estimada em US$ 12 bilhões, de acordo com dados da plataforma CoinGecko.

USDS

Outra stablecoin mais recente é a USDS, criptomoeda lançada em novembro de 2024 e que também tem apresentado um crescimento acelerado. O ativo faz parte da Sky, anteriormente conhecido como Maker, um dos projetos mais antigos e relevantes do mercado cripto no mundo de DeFi. Seu principal diferencial foi ter sido criado primeiramente no blockchain Solana, e não na Ethereum.

A USDS também é pareada ao dólar. Dados da plataforma CoinGecko indicam que o ativo apresenta uma capitalização de mercado de US$ 8 bilhões, sendo usada principalmente nas operações de finanças descentralizadas que ocorrem em projetos hospedados no blockchain Sky.

Dai

A Dai é uma das stablecoins mais antigas ainda em funcionamento no mercado. Lançada em 2017, a origem da criptomoeda também está ligada à antiga Maker, atual Sky. Em 2020, a Bloomberg divulgou um artigo em que afirma que a Dai seria o primeiro exemplo de um projeto de finanças descentralizadas que obteve uma adoção em massa.

Entretanto, o projeto enfrentou no mesmo ano um dos casos mais famosos de perda de paridade entre uma stablecoin e o ativo pareado, no caso o dólar. Apesar da paridade ter sido recuperada, a Dai nunca foi capaz de recuperar inteiramente o espaço e reputação perdidos. Atualmente, sua capitalização é de US$ 4,5 bilhões.

USD1

A USD1 é a stablecoin mais recente na lista das maiores do segmento. Lançada em 2025, a criptomoeda pareada ao dólar já é a sexta stablecoin mais valiosa do mundo, contando com uma capitalização de mercado de US$ 2,7 bilhões, segundo o CoinGecko. E projeções ousadas afirmam que o ativo pode assumir o topo do ranking nos próximos anos.

O ativo foi criado pelo World Liberty Financial, um projeto que busca usar a tecnologia blockchain para modernizar o sistema financeiro global. O seu grande diferencial, e a chave para o crescimento acelerado, é o apoio oficial do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que já divulgou o World Liberty Financial em diversas ocasiões.

PYUSD

A PYUSD também é famosa no mercado de stablecoins. O motivo é que a criptomoeda pareada ao dólar foi lançada pelo PayPal, uma das empresas mais famosas na área de meios de pagamento em todo o mundo. O ativo estreou no mercado em 2023, e segue na lista dos mais valiosos do segmento.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que a PYUSD tem uma capitalização de mercado na casa dos US$ 2,6 bilhões. Apesar da ligação com um gigante do mundo da tecnologia e dos pagamentos, o ativo não ganhou tanta tração quanto outras stablecoins líderes do setor.

Outros tipos de stablecoins

Pelas características das stablecoins, é possível criar criptomoedas pareadas a diferentes ativos. Até o momento, nenhuma conseguiu chegar perto do valor e adoção das stablecoins pareadas ao dólar, mas elas também possuem aplicações interessantes.

A Tether Gold (XAUT) e a Paxos Gold (PAXG), por exemplo, são pareadas ao ouro. Há, também, criptomoedas pareadas ao euro, caso da EURC, avaliada em US$ 255 milhões. O mercado do Brasil também ganhou nos últimos meses stablecoins pareadas ao real, caso da BRLA, BRL1, BRZ e, mais recentemente, a BRLV. Apesar de não serem tão valiosas quanto as pareadas ao dólar, o uso dessas criptomoedas tem crescido no país.

