Tokenização está apenas no início e é a próxima onda de oportunidades, diz CEO da BlackRock

Larry Fink destacou que ativos digitais estarão entre as prioridades de crescimento da gestora nas próximas décadas

BlackRock: CEO destacou potencial da tokenização (Bloomberg / Colaborador/Getty Images)

BlackRock: CEO destacou potencial da tokenização (Bloomberg / Colaborador/Getty Images)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 17h34.

Larry Fink, CEO da BlackRock, era conhecido por ter criticado as criptomoedas e por não enxergar um grande potencial na classe de ativos. O cenário mudou. Hoje, a gestora está cada vez mais inserida no mercado, e o executivo é categórico sobre a sua nova posição: "Eu amo isso [cripto] agora. Eu sempre cresço e aprendo."

Os comentários do líder da maior gestora de ativos do mundo foram compartilhados na última terça-feira, 14, quando Fink também disse acreditar que "estamos apenas no início da tokenização de todos os ativos, de imóveis, de ações, de títulos e todo o mercado em geral".

Ele destacou que a tokenização de ativos, processo em que há o registro em uma rede blockchain e criação de um token correspondente, representa uma oportunidade significativa para gestoras como a BlackRock. "Existem US$ 4,1 trilhões em dinheiro globalmente em carteiras digitais. Muito desse dinheiro está fora dos Estados Unidos".

"Se pudéssemos tokenizar um ETF, digitalizar esse ETF, poderíamos ter investidores que estão apenas começando a investir em mercados por meio das criptomoedas. E aí poderíamos colocá-los em produtos mais tradicionais", comentou. A visão de Fink, portanto, é que a tecnologia blockchain pode ser usada para ampliar ainda mais o alcance dos produtos oferecidos pela gestora.

O executivo destacou que "vemos isso [a tokenização de ativos] como a próxima onda de oportunidades para a BlackRock nas próximas décadas. À medida que começamos a focar nisso, nos afastando dos ativos financeiros tradicionais e colocando-os em uma forma digital, vamos manter as pessoas nesse ecossistema digital".

Fink também ressaltou que a BlackRock já está indo além de uma mera especulação sobre o futuro dessa tecnologia. A gestora conta no momento com um dos maiores fundos de investimento tokenizados do mundo, o BUIDL, que foi lançado em 2024. Desde a estreia no mercado, ele já triplicou de valor.

Além dos testes com a tokenização, a gestora passou a oferecer fundos tradicionais de investimento em criptomoedas. Os ETFs de bitcoin e ether da BlackRock foram lançados em 2024 e lideram as suas respectivas categorias. O ETF de bitcoin também registrou o crescimento mais rápido da história do mercado financeiro.

Também nesta semana, a BlackRock anunciou a criação de um novo fundo de mercado específico para empresas emissoras de stablecoins. A ideia é oferecer um produto já adequado à nova lei dos Estados Unidos que regula as criptomoedas pareadas ao dólar.

