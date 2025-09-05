Com apoio de Donald Trump, USD1 será maior 'dólar digital' até 2028, projeta empresa

Kyle Klemmer, fundador da empresa de capital de risco BlockStreet, afirmou recentemente que a USD1 deve se tornar a maior stablecoin pareada ao dólar do mercado até o ano de 2028. A data bate com o final do mandato do presidente Donald Trump, que é ligado ao projeto.

A USD1 é uma criptomoeda que acompanha o valor do dólar, ou seja, 1 unidade do ativo sempre deve ser equivalente a US$ 1. Lançada neste ano, ela é ligada ao projeto World Liberty Financial, que usa a tecnologia blockchain em projetos financeiros.

Por sua vez, o World Liberty Financial conta com o apoio oficial do presidente Trump e de seus três filhos. A iniciativa estreou no mercado em 2024, durante a campanha presidencial e antes da vitória do político. Desde então, tem se aproveitado da conexão com o bilionário para atrair investidores e atenção.

Klemmer afirma que "com a sua equipe, o apoio [de Donald Trump] e a animação generalizada na comunidade blockchain em relação ao projeto, eu certamente consigo ver a USD1 se tornando a stablecoin mais adotada em todo o mundo até o ano de 2028".

O executivo também apontou qual deverá ser o "primeiro alvo" da criptomoeda para atingir a sua projeção: a USDC. Emitida pela Circle, a stablecoin atualmente é a segunda maior do mercado. Sozinha, é responsável por quase 25% de todo o valor do segmento, com uma capitalização de US$ 70 bilhões.

Entretanto, o ativo ainda está distante do grande líder da categoria: a USDT. Com capitalização de mais de US$ 168 bilhões, a criptomoeda pareada ao dólar é responsável, atualmente, por quase 60% de todo o valor do segmento de stablecoins.

No momento, a USD1 conta com capitalização de pouco de mais de US$ 2 bilhões, a sexta maior do segmento. Entretanto, ela ainda tem uma fatia pequena comparada aos dois gigantes, correspondendo a menos de 1% de todo o valor do mercado de stablecoins.

Ao justificar a sua projeção, o fundador da BlockStreet destacou que a USD1 é "a stablecoin de crescimento mais rápido até o momento, e acho que ela continuará sendo a stablecoin com a ascensão mais rápida de todos os tempos, até que ultrapasse a USDT e tome seu lugar".

