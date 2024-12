Consórcio lança stablecoin de real BRL1 e quer liderar mercado no Brasil; entenda

O mercado financeiro nacional deu um passo à frente em uma nova empreitada no universo dos criptoativos. Desta vez, a provedora de liquidez Cainvest anunciou a criação de um consórcio para o lançamento da BRL1, uma stablecoin — as chamadas moedas estáveis — totalmente lastreada em reais.

A novidade, que ainda está em sua primeira fase, tem como objetivo facilitar as transações entre as plataformas do consórcio, melhorar a experiência dos usuários e abrir caminho em mercados globais. Neste episódio, Charles Aboulafia, CEO da Cainvest, detalha a inovação do projeto, suas etapas e o impacto esperado no dia a dia de brasileiros, estrangeiros e no mundo dos investimentos. Assista ao episódio completo ou se preferir, nos acompanhe no Spotify:

