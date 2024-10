Uniswap vai lançar blockchain próprio Unichain; criptomoeda dispara após anúncio

A corretora descentralizada Uniswap anunciou nesta quinta-feira, 10, que pretende lançar um blockchain próprio, a Unichain. A rede será de segunda camada, ligada à Ethereum, e faz parte de uma estratégia da exchange para aumentar sua eficiência, cortar custos e expandir sua liquidez.

Em um comunicado sobre a decisão, o CEO da Uniswap Labs, Hayden Adam, disse que "depois de anos construindo e escalando produtos de finanças descentralizadas, nós vimos onde blockchain precisa de melhorias e o que é necessário para continuar avançando a Ethereum".

"A Unichain vai entrar a velocidade e a economia de custos que já é possível com as redes de segunda camada, mas com um melhor acesso à liquidez entre as redes e com mais descentralização", prometeu o CEO da organização responsável pelas atualizações e manutenção da corretora.

No momento, os tokens mantidos pela exchange ficam armazenados em diversas redes blockchains, o que gera dificuldades de interoperabilidade e mais lentidão nas operações dos clientes. A ideia agora é reunir as criptomoedas em uma única rede, dando mais eficiência para os investidores.

A expectativa da Uniswap é que o projeto também ajude a reduzir os tempos de processamento de transações e o valor das taxas pagas pelos usuários na comparação com a operação atual, mantida na própria Ethereum. O lançamento de blockchains próprios é uma tendência para projetos no mundo cripto.

Nos últimos meses, as corretoras centralizadas de criptomoedas Coinbase e OKX lançaram redes próprias, respectivamente a Base e a X Layer, também de segunda camada e ligadas à Ethereum.

A corretora descentralizada, que é a maior do segmento, afirmou ainda que a rede deverá ser lançada para os usuários em 2025, mas não deu um prazo exato. A expectativa é que a criptomoeda própria do projeto, a UNI, também migre para o novo blockchain.

A novidade da Uniswap foi bem-recebida no mercado. Dados do CoinGecko apontam que, nas últimas 24 horas, a UNI acumula uma valorização de 10,2%. O ativo tem tido dificuldades para seguir o movimento de alta do mercado nos últimos meses, em especial após a ameaça de processo da Uniswap pela SEC.