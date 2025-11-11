Uniswap dispara mais de 30% após anúncio de 'queima' de criptomoedas

Criptomoedas: Uniswap disparou após anúncio (NurPhoto/Getty Images)
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 12h25.
Apesar do cenário adverso enfrentado pelo mercado de criptomoedas nos últimos dias, com fortes quedas, a Uniswap surgiu como um destaque positivo. O ativo disparou mais de 30% entre a última segunda-feira, 10, e esta terça-feira, 11, após anunciar mudanças relevantes no projeto.
As mudanças foram batizadas de "UNIfication" e terão como foco um aumento da receita da corretora descentralizada de criptomoedas e uma expansão da sua liquidez para os usuários. Além disso, o projeto deve impactar diretamente a criptomoeda própria da exchange.
Os ativos deverão passar por um processo de "queima", termo do mercado cripto que se refere à eliminação do mercado de unidades de uma determinada criptomoeda. Ou seja, os ativos queimados deixarão de circular no mercado e a oferta total do ativo será reduzida.
Na prática, movimentos de queima causam um choque de redução imediata de oferta do ativo, o que tende a resultar em uma valorização de preço. A tendência já resultou em uma antecipação de parte da alta esperada do ativo, com uma valorização expressiva nas últimas horas.
Segundo a Uniswap, 100 milhões de unidades da criptomoeda serão queimadas. As mudanças ainda envolvem mecanismos para repassar parte da receita gerada pela corretora para os próprios compradores do ativo, o que tende a aumentar a demanda pela criptomoeda.
No acumulado de 2025, a Uniswap soma mais de US$ 2 bilhões em taxas pagas pelos seus usuários. Desde o seu lançamento em 2018, a corretora descentralizada acumula US$ 5,4 bilhões em taxas pagas. O valor total depositado na corretora está em US$ 5 bilhões.
Com as mudanças, a Uniswap também decidiu encerrar a cobrança de taxas para o uso da sua carteira digital e para a sua API. A medida busca tornar as funcionalidades mais atrativas e aumentar a sua base de usuários, o que por sua vez tende a aumentar as operações e taxas correspondentes.
Os fundadores da Uniswap afirmaram que a proposta surge em meio a um "ponto de inflexão" para o segmento de DeFi (finanças descentralizadas).
"Os protocolos de negociação descentralizados estão rivalizando com as plataformas centralizadas em desempenho e escala, os tokens estão se popularizando e as instituições estão construindo soluções sobre o Uniswap e outros protocolos DeFi", destacaram.
