Usuário do Polymarket lucra US$ 20 milhões com vitória de Donald Trump

Grandes investidores de criptomoedas que apostaram na vitória de Donald Trump lucraram milhões no principal mercado de previsões descentralizado, o Polymarket.

A maior conta de apostas pró-Trump na Polymarket, conhecida como “Theo4,” obteve mais de US$ 20,4 milhões de lucro em suas apostas, segundo dados compartilhados pela Lookonchain em 6 de novembro.

Outro usuário misterioso conhecido como “Fredi9999” lucrou mais de US$ 15,6 milhões, enquanto um terceiro, “zxgngl,” obteve mais de US$ 11 milhões, de acordo com uma publicação de Lookonchain no X em 6 de novembro.

Em outubro, 10 endereços de investidores gastaram um total de US$ 70,6 milhões em USDC para fazer apostas na vitória de Trump na eleição de 2024 dos EUA.

Em 18 de outubro, a conta principal de Fredi aumentou as chances de Trump para mais de 60,2% ao comprar mais de US$ 20 milhões em ações “Sim”, informou o Cointelegraph. Em 28 de outubro, as chances de Trump subiram para 66% após zxgngl gastar US$ 7,22 milhões em ações “Sim”.

Com a vitória projetada de Trump, o dia de pagamento lucrativo pode estar próximo para os usuários do Polymarket, já que o “mercado se resolve quando a Associated Press, Fox e NBC todas declaram o mesmo candidato vencedor,” conforme o aviso de isenção de responsabilidade da Polymarket.

A Associated Press declarou Trump como o vencedor da eleição presidencial de 2024 em 6 de novembro.

Mais de 50% das ações “Sim” de Trump são controladas por cinco usuários na Polymarket

Até 4 de novembro, um dia antes das eleições, mais de 50% dos votos “Sim” para Donald Trump na Polymarket eram controlados por cinco usuários misteriosos.

Isso pode resultar em um pagamento superior a US$ 81 milhões para os usuários, escreveu o apostador político pseudônimo Domer em uma publicação no X em 31 de outubro:

“As ações de Trump Sim estão altamente concentradas. 5 contas ‘big players’ possuem 50% dos 162 milhões de ações -- incluindo a Le Giga Whale com quase 1/3 sozinho. Esses 5 receberão um pagamento de US$ 81 milhões se Trump vencer.”

Em contraste, as ações de Vice-Presidente Kamala Harris estão mais distribuídas, com os cinco principais acionistas detendo 18% dos votos “Sim” dela. O maior acionista de Harris tem apenas 4,4% de suas ações, enquanto o principal acionista de Trump controla 29,1%, acrescentou Domer.

Pelo menos quatro dos seis maiores apostadores pró-Trump, incluindo as contas “zxgngl” e “Fredi9999,” podem ser controlados por uma única entidade com alta confiança na vitória de Trump, Domer disse ao Cointelegraph:

“Minha suposição é que é um verdadeiro crente muito rico tentando fazer uma grande aposta. Ele está ficando mais confiante à medida que o preço sobe e está em um ciclo de viés de confirmação onde novas informações continuam aumentando sua confiança.”

Os mercados de previsão descentralizados podem oferecer previsões mais precisas do que os sistemas de pesquisa tradicionais, pois os investidores estão apostando com suas economias, segundo o bilionário Elon Musk.