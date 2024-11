Bitcoin atinge nova máxima histórica e vitória de Donald Trump é confirmada para presidência dos EUA

Nesta quarta-feira, 6, o bitcoin atingiu uma nova máxima histórica conforme o avanço na contagem de votos da eleição para presidência nos Estados Unidos sinalizava que Donald Trump seria o próximo morador da Casa Branca (de novo).

No momento, a vitória de Trump acaba de ser confirmada pela Associated Press (AP) e o bitcoin é cotado a U$ 73.839, apresentando alta volatilidade em uma data que foi classificada por especialistas como "uma das mais importantes para cripto este ano".

Durante a madrugada, a maior criptomoeda do mundo chegou a custar US$ 75.361, maior preço da história do bitcoin. Com o recorde, a criptomoeda renovou sua máxima histórica de março deste ano, quando atingiu US$ 73.750.

Donald Trump eleito: o que será do bitcoin?

O candidato republicano, que já havia declarado investir em criptomoedas e possui suas próprias coleções de tokens não fungíveis (NFTs, na sigla em inglês), fez uma série de promessas de campanha envolvendo o setor cripto.

Na busca pelo voto de milhões de eleitores que investem em criptomoedas, Trump chegou a se autointitular "criptopresidente", disse que queria "todo o bitcoin restante produzido nos EUA" e prometeu demitir Gary Gensler, atual presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) famoso por sua "mão de ferro" na regulação cripto.

Com a sua eleição, especialistas esperam que a regulação de criptomoedas avance nos EUA, com abertura não só para o bitcoin mas também as altcoins, nome dado às criptomoedas alternativas ao bitcoin.

