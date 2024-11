Eleições nos EUA: vitória de Trump pode ameaçar produção de etanol de milho no Brasil

A vitória do republicano Donald Trump na eleição presidêncial dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 6, deve acirrar a disputa entre os EUA e o Brasil pela liderança na produção global de etanol de milho — com os EUA atualmente na posição de maior produtor mundial do biocombustível. A análise é de Welber Barral, sócio-fundador da BMJ Consultores Associados e ex-secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

"Você pode ter mais medidas com políticas e subsídios para a produção de etanol de milho nos Estados Unidos, o que deve afetar o Brasil", afirma Barral. Em setembro, o Brasil aprovou a Lei do Combustível do Futuro, que altera os percentuais de mistura de etanol na gasolina e biodiesel no diesel, além de oferecer incentivos ao diesel verde e ao combustível sustentável de aviação (SAF, em inglês).

Os EUA são o principal produtor global de milho, com uma estimativa de produção de 386,18 milhões de toneladas para a safra 2024/25. Em relação à soja, os EUA ocupam o segundo lugar, com uma projeção de produção de 124,70 milhões de toneladas nesta temporada.

Durante a campanha, Trump prometeu à Federação Americana de Bureau de Agricultura (AFBF, na sigla em inglês) — a principal organização que representa agricultores, pecuaristas e comunidades rurais nos EUA, com presença em mais de 2.800 condados — que lutaria contra barreiras comerciais que considera "injustas".

Inclusive, nos estados do Meio-Oeste dos EUA, como Iowa — maior produtor de milho norte-americano —, Dakota do Sul e Dakota do Norte, grandes produtores de trigo, e Kansas, que se destaca na produção de trigo e gado, Trump saiu vitorioso. A exceção, entretanto, foi Illinois, segundo maior produtor de milho, onde Kamala Harris venceu.

No caso do etanol, por exemplo, ele quer não só aumentar a produção no país, mas também exportar o biocombustível para todo o mundo — o novo presidente prometeu reduzir os preços da energia para patamares recorde, o que deve diminuir os custos de produção no campo.

Segundo Trump, a política de incentivo à transição energética da gestão Biden encareceu os derivados do petróleo, o que inclui insumos agrícolas, como fertilizantes e defensivos agrícolas.

A estratégia do novo mandatário inclui também a edição da "Trump Reciprocal Trade Act", que prevê medidas de reciprocidade para derrubar barreiras comercias e priorizar os produtores americanos em detrimento de fornecedores estrangeiros terceirizados.

Para Barral, dois pontos de atenção emergem para o Brasil com a nova gestão Trump. O primeiro é o comércio bilateral: Brasil e EUA competem em grandes commodities agrícolas, como soja, milho e trigo. Medidas protecionistas de Trump podem desequilibrar essas relações comerciais, intensificando a concorrência no setor.

"Para o comércio exterior, é uma má notícia, pois implica em mais protecionismo no mundo. Durante a campanha, Trump não prometeu nada de liberalização, e sim mais protecionismo", afirma Barral. Em seu primeiro mandato (2017-21), Trump implementou uma série de medidas protecionistas, incluindo aumentos nas tarifas de importação de aço, alumínio e cobre.

O segundo ponto é o impacto no agronegócio. Embora Brasil e EUA não sejam grandes parceiros comerciais nesse setor, há destaque para a importação de suco de laranja brasileiro pelos EUA. Nesse sentido, as expectativas são de estabilidade, segundo Ibiapaba Netto, diretor-executivo da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR).

"O suco de laranja já recebe uma sobretaxa de US$ 415 por tonelada e com a diminuição da produção da Flórida não há mais o problema da ameaça brasileira ao produtor da Flórida. Além disso, os EUA possuem acordo de livre comércio com o México, que é um fornecedor importante de suco de laranja e isento de tarifas. No primeiro governo Trump houve uma revisão desse acordo e as tarifas preferenciais do México foram mantidas", diz o diretor.

1 /16 Plantação de soja no Mato Grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja ()

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)

Relação comercial EUA e China

Durante o primeiro mandato, o protecionismo de Trump contra a China beneficiou a soja brasileira. Na época, o então mandatário norte-americano adotou uma série de medidas que afetaram a relação comercial entre os dois países, levando a China a intensificar as importações do grão brasileiro, seu principal fornecedor.

"Aumentamos a participação, a exportação para a China, em detrimento dos agricultores americanos, mas, em compensação, eles receberam subsídios por conta disso. Porque, bem ou mal, os produtores americanos — o interior dos Estados Unidos — são um grande celeiro de votos para o Trump. Então, ele tenta proteger sua base", afirma Josilmar Cordenonssi, professor de Ciências Econômicas da Universidade Mackenzie.

Na campanha, Trump declarou que pretende "acabar permanentemente" com a dependência dos EUA em relação à China para produtos agrícolas essenciais – ele também propôs melhorias em programas como os de preços mínimos, seguro de safra e cobertura de margem em laticínios, buscando fortalecer a produção nacional e reduzir a exposição ao mercado chinês.

"Os agricultores brasileiros, por sua vez, também têm uma afinidade ideológica com o Trump e apreciaram essa medida de protecionismo dele em relação à China e a retaliação que favoreceu os produtores brasileiros", diz o professor.

O acadêmico, entretanto, pontua que esse cenário de guerra comercial entre EUA e China pode mudar se Trump eventualmente fechar um acordo comercial com a China, que envolva a redução de tarifas, principalmente uma tratativa que envolva investimentos em fábricas nos Estados Unidos, o que geraria empregos no "Rust Belt", o cinturão da ferrugem —, isso pode fazer com que as tarifas sejam reduzidas, beneficiando os agricultores americanos.

"O cenário é muito incerto. Precisamos esperar. Se as coisas continuarem como estão, saímos beneficiados, mas, caso um acordo seja feito, o que é bem possível, tudo pode mudar. Afinal, Trump não segue uma questão ideológica; para ele, é uma questão mais negocial e comercial", afirma Cordenonssi.