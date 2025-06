Trump vai lançar app de negociação de criptomoedas e recompensas com memecoin oficial

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump vai lançar em breve um aplicativo de carteira digital para armazenar e comprar criptomoedas. Batizado de Trump Wallet, o projeto é fruto de uma parceria com o marketplace de NFTs (tokens não-fungíveis) Magic Eden e está ligado à memecoin do político.

O projeto foi identificado por jornalistas após o lançamento de um site para a lista de espera de usuários interessados no aplicativo. Representantes do Magic Eden confirmaram ao site Decrypt que o projeto é verídico e tem a permissão para usar a imagem do presidente.

A carteira digital está ligada oficialmente à TRUMP, criptomoeda meme lançada pelo político dias antes da sua posse como presidente dos Estados Unidos. Por isso, os responsáveis pelo app prometem que ele oferecerá recompensas ligadas ao ativo para usuários.

Inicialmente, será distribuído ao menos 1 milhão em unidades da criptomoeda meme. Considerando a cotação atual do ativo, o montante é equivalente a mais de US$ 11 milhões. As unidades fazem parte de um sistema de recompensa por engajamento e por divulgações do app.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Diversificação e impulso para a memecoin

De acordo com o Magic Eden, a criação da carteira digital é resultado de uma parceria com associados e negócios de Trump. O app funciona a partir do Slingshot, um aplicativo de negociação de criptomoedas que foi comprado pelo Magic Eden em abril deste ano.

A operação faz parte de um movimento do marketplace para expandir os seus negócios, indo além do segmento de NFTs. Os colecionáveis digitais têm tido dificuldade para se recuperar após uma intensa desvalorização nos últimos anos, perdendo muitos usuários e investidores.

Ao Decrypt, o Magic Eden destacou que tem "historicamente trabalhado com o projeto TRUMP para apoiar os lançamentos dos seus NFTs. Estamos animados de trabalhar em um projeto muito maior agora, com a Trump Wallet". O projeto ainda não tem data oficial de lançamento.

Nas últimas semanas, os responsáveis pela TRUMP têm realizado diversas ações para tentar impulsionar a criptomoeda meme, que perdeu boa parte do valor desde o lançamento. A principal ação foi um jantar com o próprio Trump para os maiores investidores do projeto, mas a maioria vendeu os ativos logo depois do evento.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok