Trump diz que bitcoin 'tira muita pressão do dólar' e é 'ótimo para o país'

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump voltou a elogiar o bitcoin nesta sexta-feira, 27. Durante uma coletiva de imprensa, ele disse que a criptomoeda está "tirando muita pressão do dólar" e é "uma coisa ótima para o nosso país" ao evitar uma presença mais forte da China no mercado cripto.

Ao apresentar a sua visão sobre as criptomoedas, o político disse que elas têm uma importância estratégica para os Estados Unidos e que considera importante incentivar a presença do setor no país para evitar uma presença maior da China no mercado. Ele também negou conflitos de interesse em relação ao setor.

Trump e seus filhos possuem uma série de investimentos e negócios envolvendo criptomoedas. A ligação se tornou alvo de críticas da oposição, já que o governo tem defendido o desenvolvimento de uma regulação favorável ao setor, em última instância beneficiando os próprios investimentos dos Trumps.

Sobre o bitcoin, o presidente disse que "eu tenho percebido que mais e mais pessoas estão usando para pagamentos". "As pessoas estão dizendo que ele tira muita pressão do dólar, e é uma coisa ótima para o nosso país". Ele não entrou em detalhes de como, exatamente, a criptomoeda tiraria pressão do dólar.

"Eu me tornei um fã de cripto e, para mim, é uma indústria. E se nós não tivermos essa indústria, a China ou outro país vai ter. Muito provavelmente a China", ressaltou Trump. Ele disse que não tem qualquer intenção de encerrar seus investimentos na área.

"Eu não ligo para isso. Eu tenho meus filhos, e eles investem em diversas coisas. Eles acreditam nisso [em cripto]. Mas eu sou o presidente, e o que eu fiz aqui para crescer essa indústria é muito importante", afirmou. Segundo Trump, os benefícios para o setor serão muito maiores que qualquer ganho individual.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

O presidente dos Estados Unidos ressaltou que se envolveu com o mercado cripto "muito antes de decidir me candidatar" nas eleições de 2024: "Eu estava no bitcoin naquele momento, sem saber se eu realmente iria querer me candidatar pela terceira vez".

A fala contradiz o primeiro envolvimento público do político com cripto. Em 2022, ele lançou uma coleção de NFTs um mês depois de anunciar que se candidataria para a presidência. Anteriormente, quando estava em seu primeiro mandato, o político fez críticas ao setor e chegou a dizer que o bitcoin não tinha valor. Já em 2024, com as eleições, os laços de Trump e sua família com cripto aumentaram expressivamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok