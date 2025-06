Trump não descarta voltar a atacar Irã se houver relatos de novo enriquecimento de urânio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 27, que não descarta voltar a atacar as instalações nucleares do Irã se receber relatórios confiáveis de inteligência que confirmem um novo enriquecimento de urânio a “níveis preocupantes”.

Questionado em entrevista coletiva na Casa Branca se consideraria bombardear novamente os centros de enriquecimento iranianos caso se comprovasse que Teerã pode obter uma arma nuclear, Trump respondeu: “Com certeza”.

O mandatário americano comemorou o “sucesso retumbante” dos ataques do último fim de semana às instalações de Fordow, Isfahan e Natanz que, segundo ele, propiciaram um acordo de cessar-fogo entre Irã e Israel que pôs fim a 12 dias de conflito e diminuiu a tensão no Oriente Médio. Ele afirmou que tanto o governo de Israel quanto o Irã estão “exaustos” após o conflito.

“Negociei com ambos, e ambos queriam resolver (o conflito). Fizemos um ótimo trabalho, mas (Irã e Israel) estão exaustos. A última coisa em que pensam agora é em energia nuclear. Sabe no que estão pensando? Pensam no amanhã, em tentar viver”, acrescentou.

Trump insistiu que as instalações, especialmente a importante em Fordow, foram totalmente destruídas.“O local foi devastado pelas bombas. E não, não estou nem um pouco preocupado”, advertiu.

O presidente americano também pediu ao líder supremo iraniano, Ali Khamenei, que “diga a verdade” depois de ele ter afirmado na quinta-feira que os ataques às suas instalações nucleares não conseguiram “nada significativo”.

“Você tem que dizer a verdade. Eles lhe deram uma surra, e Israel também foi atingido”, declarou em um aparente apelo direto ao aiatolá.

Trump e seu alto comando militar criticaram duramente um relatório preliminar de inteligência vazado à imprensa que estimava que, após os ataques, o programa nuclear do Irã seria atrasado por cerca de seis meses, e não anos, como tinha afirmado.

Também afirmou que Teerã parece ter perdido o acesso às suas reservas de urânio enriquecido a 60% após o ataque e que o país “não retirou nada das instalações”, em referência às reservas que supostamente mantinha nas instalações atacadas.