Bitcoin dispara para US$ 85 mil após Fed manter taxa de juros nos EUA e discurso de Powell

Nesta quarta-feira, 19, o banco central norte-americano anunciou que irá manter a taxa de juros do país sem alterações para o próximo mês. A decisão, que costuma impactar mercados financeiros em todo o mundo, atingiu também o setor de criptomoedas, levando o preço do bitcoin para acima de US$ 85 mil.

No momento, a criptomoeda é cotada a US$ 85.693, com alta de 4,3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Desde o início do dia, o bitcoin e as principais criptomoedas vinham em um movimento de alta significativo.

A manutenção da taxa de juros dos Estados Unidos já era aguardada por investidores e especialistas, no entanto, o discurso de Jerome Powell, presidente da autarquia, trouxe alívio para o setor, que lida com os impactos do risco de recessão e o "tarifaço" de Trump.

Análise

Beto Fernandes, analista da Foxbit, comentou o momento atual do mercado cripto e os impactos do discurso de Jerome Powell no bitcoin e outras criptomoedas:

"O bitcoin buscou mais uma escalada, em meio a certa volatilidade dentro dos mercados. Havia grande expectativa não com a manutenção dos juros nos Estados Unidos, mas, sim, com as falas de Jerome Powell.

É interessante observar que o Fed optou por um tom cauteloso, principalmente em relação ao tarifaço de Donald Trump. No documento oficial, as projeções mostram uma desaceleração da economia e aumento da taxa de desemprego para o final deste ano. Apesar de isso sinalizar uma estagflação, este pode ser um ambiente favorável para que o banco central volte a cortar os juros.

Mesmo com essa linha mais amena, Powell trouxe um gatilho importante para os mercados, de que apesar do aumento da possibilidade de recessão, os sinais ainda são muito fracos. Além disso, ficou no ar que novos apertos não devem acontecer, ainda mais se a inflação repetir a queda nos próximos meses.

Ou seja, estamos vendo um Banco Central não com um tom dovish, mas longe do discurso hawkish das últimas reuniões. Mesmo com cautela, Powell conseguiu eliminar um pouco dos ruídos e tensões que estavam pressionando os mercados, abrindo espaço para que ativos de risco se recuperassem.

De certa forma, esse “otimismo” e “alívio” vão de encontro com o recente fluxo de capital voltando aos ETFs de bitcoin, que só essa semana viu a entrada de US$ 524 milhões. Este também opera como um sinal de que parte dos players institucionais e tradicionais também estão ficando mais confortáveis em arriscar".