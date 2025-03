Criptomoeda hoje: bitcoin tem "comportamento volátil" e volta a apresentar "sobe e desce" de cotação

Nesta sexta-feira, 21, o bitcoin se encaminha para um encerramento de semana útil "de lado" após uma semana agitada. A maior criptomoeda do mundo apresentou movimentos de "sobe e desce", sinalizando alta volatilidade.

Apesar de ter ultrapassado os US$ 86 mil após a última reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) na quarta-feira, 19, o bitcoin voltou a cair.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

O que está acontecendo com o bitcoin?

No momento, a criptomoeda é cotada a US$ 83.663, com queda de 1,9% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

"O bitcoin está apresentando um comportamento volátil, registrando nova resistência relevante em US$ 87 mil e principal faixa continuando a ser US$ 84.400", disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

"Um ponto de atenção importante surge da análise mais ampla do mercado financeiro, com quedas significativas sendo observadas nos futuros do S&P 500 durante as primeiras horas do dia, sem notícias específicas que justifiquem tal movimento. Estes "flash crashes" têm afetado diversos ativos de risco, incluindo as criptomoedas, sugerindo uma possível fragilidade sistêmica que merece monitoramento próximo dos investidores", acrescentou.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok