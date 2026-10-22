Mercados preditivos dão quase 80% de chance a Flávio apesar de empate técnico nas pesquisas

Os mercados preditivos Kalshi e Polymarket (que opera em blockchain) trazem números bastante discrepantes na eleição presidencial brasileira. Enquanto as pesquisas eleitorais indicam um empate técnico entre os candidatos Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, o Polymarket aponta 78% de chance para o senador do PL, contra apenas 22% do petista. A Kalshi dá uma proporção semelhante: 79% a 21%.

A título de comparação, a pesquisa Quaest desta quarta-feira, 21, colocou Flávio com 45% das intenções de voto, ante 44% de Lula. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o resultado indica empate técnico.

No Polymarket, o crescimento do filho de Jair Bolsonaro foi quase uma constante no último mês. Lula aparecia na frente na plataforma até 9 de setembro. Porém, no dia 10, houve um cruzamento das probabilidades e Flávio começou a disparar na frente do adversário. Em 9 de outubro, cinco dias depois do primeiro turno, a chance de vitória do senador chegou a ser precificada em 89%, contra só 11% do adversário.

Contrato no Polymarket da eleição presidencial brasileira

Mercados preditivos são plataformas nas quais os usuários podem colocar dinheiro na hipótese que consideram ser mais provável de acontecer em eventos do mundo real. Segundo as empresas do setor, o modelo é diferente de uma casa de aposta, pois o usuário não está jogando contra a banca. As plataformas dizem que cobram taxas de cada "aposta", mas a disputa é entre os usuários, sem participação delas.

Mercados preditivos são proibidos no Brasil

Apesar disso, os mercados preditivos foram considerados casas de apostas irregulares pelo governo brasileiro em abril deste ano.

"Entende-se que as plataformas de mercados de previsão que ofertam contratos de eventos reais de temáticas esportivas e outras temáticas diversas de econômico financeiras exploram ilicitamente a modalidade lotérica de aposta de quota fixa, sugerindo-se que seu acesso por brasileiros seja bloqueado por esta Secretaria, conforme previsto na Lei nº 14.790/23, em seu art. 17", diz nota técnica da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Depois da decisão do governo, tanto Kalshi quanto Polymarket foram proibidas no país e só podem ser acessadas mediante o uso de uma rede privada virtual (VPN).

Isso não impediu, no entanto, que contratos sobre as eleições brasileiras continuassem a ser operados nessas plataformas. Além da eleição presidencial, o Polymarket registrou contratos para a eleição de senador em cada estado brasileiro antes do primeiro turno.

Manipulação ou papel informacional importante?

Advogado do Bichara Advogados e conselheiro da Associação Nacional de Mercados Preditivos (ABPred), Pedro Heitor de Araújo afirma que os mercados preditivos podem estar mais próximos da realidade do que as pesquisas eleitorais por conta do incentivo econômico que trazem.

"Eles costumam ser extremamente precisos porque incentivam os agentes bem informados a revelarem, por meio de suas posições, esse conhecimento diferenciado", avalia Araújo.

O advogado lembra que, na eleição presidencial dos Estados Unidos de 2024, enquanto as pesquisas eleitorais mostravam vitória da democrata Kamala Harris sobre o republicano Donald Trump, os mercados preditivos apontavam para uma vantagem de mais de 10% de Trump em relação à adversária.

Araújo reconhece a possibilidade de haver manipulação por meio de grandes agentes econômicos que façam apostas desproporcionais para tentar aumentar a probabilidade de um evento de maneira artificial, porém defende que movimentos do tipo tendem a ser explorados pelo mercado.

"Se esse agente influencia muito o resultado e o mercado não considera que aquela é a probabilidade real, o mais comum é que os usuários explorem a divergência se posicionando na opção de menor chance e, consequentemente de maior pagamento, até o contrato se corrigir como qualquer mercado aberto", argumenta.

Impacto das previsões no noticiário

Apesar disso, na rede social Instagram, a artista Luiza Prado alertou para uma possibilidade de manipulação no contrato da eleição brasileira.

Criadora do projeto Cashing Out, que monitora e visualiza as apostas na eleição brasileira, Prado afirmou que de domingo a sexta-feira passada, Lula recebeu US$ 1,2 milhão em compras de contratos que preveem a sua vitória, contra US$ 800 mil de Flávio. Deste sábado para cá, contudo, a proporção se inverteu e passou a ser de US$ 2 para Flávio a cada US$ 1 para Lula.

"No debate da Band, uma aposta de US$ 89 mil no Flávio entrou aos 17 minutos e, na noite em que o Lula anunciou que vai abrir seus sigilos bancário e telefônico, as cinco maiores apostas foram todas no Flávio, em um intervalo de 15 minutos", disse Prado.

A artista avalia que o objetivo pode ser não apenas ganhar a aposta. "Em 2024, um apostador colocou US$ 30 milhões na eleição de Trump, e as odds viraram notícia", lembra.

As próprias empresas já reconheceram que o bloqueio das plataformas no Brasil prejudica a acurácia dos resultados relacionados à previsão de eventos no país. Um estudo publicado no início do mês revelou que o pleito presidencial brasileiro movimentou um volume que corresponde a menos de 5% do que foi registrado na disputa presidencial dos EUA de 2024.

Com uma liquidez menor no mercado, o impacto de grandes posicionamentos aumenta, amplificando o risco de manipulação.

O chamado "trade eleitoral" na bolsa de valores brasileira perdeu fôlego ao longo desta semana. O Ibovespa está em queda de mais de 1% nesta quinta-feira e o dólar sobe 0,2%.

Isso significa que no mercado financeiro, que vê uma chance maior de ajuste fiscal com Flávio do que com Lula, a confiança na vitória do senador do PL é bem inferior à registrada nos mercados preditivos atualmente.

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