Os planos da Sony para blockchain incluem novo token e royalties de IA

A Sony quer que empresas de inteligência artificial paguem automaticamente criadores pelo uso de suas obras. Sua iniciativa em blockchain apresenta uma proposta para viabilizar esse processo, ainda que o valor depositado nos aplicativos financeiros da plataforma tenha desabado.

Ontem (26), a Soneium, apoiada pela Sony, anunciou um novo sistema de licenciamento para IA, aportes no setor de entretenimento e planos para lançar sua própria criptomoeda.

Isso será suficiente para reanimar a blockchain Soneium, que perdeu mais de 90% de seu valor total bloqueado (TVL) desde o início de 2025?

O problema de US$ 193 milhões da blockchain da Sony

Os depósitos nos aplicativos de finanças descentralizadas (DeFi) da Soneium caíram 95%, passando de US$ 203 milhões em maio de 2025 para aproximadamente US$ 9,4 milhões, segundo o DefiLlama.

Quatro principais projetos — Kyo Finance, Sonex, Untitled Bank e Sake Finance — chegaram a somar cerca de US$ 159 milhões em seu pico. Atualmente, concentram quase US$ 1,5 milhão.

A rede registrou 163.691 transações em 24 horas, mas gerou apenas US$ 118 em receita.

Esses números evidenciam baixa atividade financeira, apesar de os depósitos em DeFi não refletirem todos os ativos presentes na Soneium.

Os royalties da IA podem atrair novamente os investidores?

A Soneium, desenvolvida junto à empresa japonesa de criptoativos Startale, quer que criadores registrem suas obras em blockchain, permitindo que programas de IA verifiquem as condições de licenciamento e realizem pagamentos automaticamente.

A plataforma pretende adotar o padrão ERC-8432, uma proposta da Ethereum destinada a licenciamento em formato legível por sistemas.

Ao mesmo tempo, fãs poderão aplicar recursos na franquia de personagens Moriusa por meio de tokens. Uma colaboração com a empresa de K-pop DayOneDream ainda busca ofertar investimentos vinculados a royalties de shows.

“Vamos ajudá-los a financiar sua próxima obra em uma nova escala”, disse Yuji Kumagai, responsável pelo protocolo Soneium.

A disputa da Sony por direitos autorais de IA levanta questões maiores

A Sony Music já enfrenta empresas de IA por uso não autorizado de conteúdo.

Em julho, a companhia ajuizou mais um processo contra a Udio, geradora de música por IA, alegando infração referente a mais de 30 mil gravações. Os danos legais podem superar US$ 4,5 bilhões caso a Sony vença todas as ações.

A Universal Music e a Warner Music já fecharam acordos de licenciamento com a Udio sem o uso de blockchain.

A Soneium ainda não divulgou nenhuma empresa de IA que aderiu ao sistema de licenciamento proposto. O futuro token $SONEIUM também não possui uma data de lançamento definida.

1/ 💿 Soneium: The Onchain Entertainment Economy. Today we introduce Tokenized IP and our plan to issue $SONEIUM, an ecosystem-native token that connects our global community. 🧵👇 https://t.co/jMwv9qoit3 — Soneium 💿 (@soneium) October 26, 2026

A dúvida agora é se companhias do entretenimento e desenvolvedores de IA realmente adotarão a tecnologia, gerando negócios suficientes para reverter a queda financeira da Soneium.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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