Brasil saca R$ 50 milhões de fundos de criptomoedas e se mantém em direção oposta à tendência global

Em continuidade de retiradas, os investidores do Brasil sacaram líquidos US$ 9 milhões, R$ 49,7 milhões, de fundos de investimento baseados em criptomoedas no acumulado semanal de sexta-feira, 20. Apesar disso, a CoinShares relatou que esse período representou a nona semana consecutiva global no azul, já que os aportes totalizaram um saldo de US$ 1,2 bilhão.

Na avaliação da gestora de criptomoedas, as entradas perderam força ao longo da semana passada provavelmente por causa do feriado de Juneteenth, o Dia da Liberdade, celebrado no dia 19 de junho nos Estados Unidos. Além disso, a CoinShares ressaltou a cautela dos investidores com a escalada dos conflitos no Oriente Médio. Não por acaso, o o S&P 500 e o Nasdaq, historicamente correlacionados ao desempenho do BTC, recuaram a respectivos 5.967,84 (-0,22%) e 19.447,41 pontos (-0,51%) no encerramento de sexta-feira.

A baixa dos índices e a diminuição da pressão compradora de produtos de investimento cripto se relacionavam com o receio dos investidores a ameaças feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de atacar instalações nucleares do Irã, em especial a base subterrânea de Fordow. O que se concretizou na madrugada de sexta para sábado, através da operação batizada de “Martelo da Meia-Noite”, com o uso de bombardeiros B-2.

Apesar disso, a CoinShares destacou que os Estados Unidos dominaram os fluxos líquidos de entradas semanais ao aportarem US$ 1,25 bilhão. Na sequência, Canadá, Austrália e Alemanha investiram respectivos líquidos de US$ 20,9 milhões, US$ 16,6 milhões e US$ 10,9 milhões. Em direção contrária, Hong Kong, Suécia e Canadá retiraram respetivos líquidos de US$ 32,9 milhões, US$ 14,9 milhões e US$ 7,7 milhões.

Em relação ao Brasil o monitoramento mostrou que as retiradas líquidas chegaram a US$ 26,4 milhões no acumulado de 30 dias, retração que levou o total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês) a US$ 1,41 bilhão, embora o país tenha se mantido na sexta posição global. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Suíça e Suécia também mantiveram suas posições ao fecharam a semana com respectivos AuM de US$ 134,68 bilhões, US$ 6,09 bilhões, US$ 5,97 bilhões, US$ 5,70 bilhões e US$ 3,48 bilhões.

Por criptoativo, a aferição da CoinShrares destacou que os fundos em bitcoin atraíram US$ 1,11 bilhão em entradas líquidas enquanto os fundos em Ethereum se capitalizaram em US$ 123,8 milhões. O relatório da gestora destacou ainda os respectivos saldos positivos de US$ 2,8 milhões e US$ 2,7 milhões de fundos em Solana e Sui. Na direção contrária, as maiores pressões vendedoras foram de cestas multiativos e de Short Bitcoin, cujos respectivos saques líquidos chegaram a US$ 5,8 milhões e US$ 1,4 milhão.

Os fundos de criptomoedas com maior volume de entradas líquidas na semana anterior foram iShares Bitcoin Trust ETF (US$ 1,23 bilhão), EX Ether ETF (US$ 70,9 milhões), ProShares Bitcoin ETF-USD (US$ 54,9 milhões), iShares Ethereum Trust ETF (US$ 48,2 milhões) e Bitwise Bitcoin ETF (US$ 29,9 milhões).

Nesse período, os fundos cripto com maior volume de saídas líquidas foram Ark 21 Shares Bitcoin ETF (US$ -187,8 milhões), Didelity Wise Origin Bitcoin (US$ -61,7 milhões), CHINAAMC Bitcoin ETF HKD (US$ -25,7 milhões),Fidelity Ethereum Fund (US$ -14,9 milhões) e Bitcoin Tracker One EUR (US$ -9,7 milhões).

Na semana anterior, os investidores nacionais se mantiveram na contramão global e sacaram R$ 95 milhões de fundos de criptomoedas em 30 dias.

