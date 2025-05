Circle quer arrecadar US$ 600 milhões com IPO e descarta venda para gigantes de cripto

A Circle, empresa responsável pelo segundo maior "dólar digital" do mundo, planeja arrecadar cerca de US$ 600 milhões com um IPO (oferta pública inicial, em tradução) nos Estados Unidos. A companhia chegou a receber propostas de aquisição de gigantes do mercado de criptomoedas, mas ambas não foram adiante.

Documentos registrados junto à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) indicam que a empresa vai oferecer 24 milhões de ações ordinárias na NYSE, a Bolsa de Nova York. A companhia deve adotar o ticker CRCL, com operação liderada pelo JPMorgan, Citigroup e Goldman Sachs.

A expectativa é que o preço por ação no IPO varie entre US$ 24 e US$ 26. Com isso, a capitalização de mercado da empresa estaria na casa dos US$ 5 bilhões, em linha com o valor inicialmente pretendido pela Circle. Há chances que a capitalização supere os US$ 6 bilhões, dependendo da operação.

Dos US$ 600 milhões projetados pela empresa, cerca de US$ 240 milhões serão destinados para a Circle e US$ 360 milhões devem ficar com os atuais acionistas da companhia. Até o momento, a gestora Ark Invest manifestou interesse em adquirir US$ 150 milhões em ações.

No documento, a empresa destacou que a projeção leva em conta manifestações de interesse no papel por diferentes agentes do mercado. Entretanto, ela reconhece que o quadro pode mudar no dia do IPO, resultando em valores maiores ou menores que o previsto.

Informações obtidas pela imprensa indicam que a Circle chegou a receber duas propostas de compra para desistir do IPO. A primeira foi feita pela Coinbase, maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos, enquanto a segunda foi da Ripple, líder na área de uso de blockchain para pagamentos transfronteiriços.

A empresa teria conduzido conversas "informais" com as duas companhias e indicou que apenas aceitaria a venda caso o valor de compra fosse de US$ 5 bilhões, em linha com o esperado com o IPO. Ao que tudo indica, as negociações não foram adiante.

A Circle foi criada em 2013 e mantém o nome original: Circle Internet Financial. Com um objetivo mais amplo de incorporar tecnologias digitais no mercado financeiro, a empresa se concentrou nos últimos anos no segmento de stablecoins, criando e emitindo a USDC.

