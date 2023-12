Temporada de airdrops de criptomoedas esquenta: como se preparar para lucrar?

Os airdrops - distribuições gratuitas de criptomoedas - vêm inflamando o mercado nos últimos meses e ainda nem estamos no "verão cripto". Acredito que o movimento seja apenas um aperitivo de uma temporada memorável adiante.

Cada vez mais frequente, a prática de airdrop é usada pelos projetos, em especial os nascentes, para chamar a atenção dos entusiastas de ativos digitais para seus lançamentos.

A ideia é oferecer aos usuários incentivos na forma de tokens como recompensa por colaborarem ativamente para o sucesso da plataforma. Já expliquei em uma coluna anterior com muitos detalhes o que são airdrops, seus tipos e por que estão na crista da onda.

Esses incentivos vêm, em boa parte, de forma gratuita, mas exigem bastante dedicação dos interessados em estar na lista de contemplados com tokens. Algumas plataformas, por outro lado, requerem um investimento inicial, muitas vezes pequeno, para se tornar elegível ao airdrop.

De qualquer forma, a prática é essencialmente direcionada a atrair novos usuários e também a nutrir laços mais estreitos com os existentes. O objetivo maior é incentivar o estabelecimento de uma comunidade sólida e participativa.

Por isso, quem quer pegar o trem na estação quente de airdrops - que só está começando - deve se preparar para a tarefa. Trago alguns passos simples para os iniciantes.

Airdrops em 2023

De acordo com o CoinGecko, dos airdrops ocorridos em 2023, 13 ganharam assentos entre os 50 maiores registrados desde 2020. O total distribuído em 2023 soma US$ 4,56 bilhões em tokens (avaliados em seus preços no ATH, maior valor registrado).

O mais bem-sucedido do ano foi o airdrop da Arbitrum, em março, quando foram distribuídos aos contemplados cerca de US$ 1,97 bilhão em tokens ARB. Na sequência, vieram Celestia (TIA) e Blur (BLUR).

No infográfico abaixo, produzido pelo CoinGecko em inglês, vocês conseguem ver os principais airdrops e o total distribuído por lançamento:

Os analistas concordam que o impacto de longo prazo dos airdrops na retenção de usuários pelas plataformas ainda é incerto. No entanto, fica evidente que os “lançamentos aéreos” conseguem causar uma grande comoção na criptoesfera.

Para exemplificar, o gráfico a seguir, divulgado em relatório recente da Nansen, mostra um número recorde de usuários e transações devido ao airdrop da Arbitrum em 23 de março.

A Nansen ressalta em sua análise uma informação interessante: após o airdrop, tanto a contagem única de usuários quanto a de transações seguiram consistentemente elevadas e, muitas vezes, comparáveis às da Ethereum - ou ocasionalmente ultrapassando a rede de Vitalik Buterin.

Com airdrops se multiplicando no ambiente cripto, a visualização do impacto além do curto e médio prazos deve ficar mais clara. O que sabemos até agora é que o poder de atratividade desses eventos é indiscutível. Assim, a prática tende a seguir em alta entre os projetos.

Mas, para não deixar as oportunidades passarem, a preparação é fundamental.

O que fazer?

Fique Informado

Manter-se informado é o primeiro passo crucial. Acompanhe notícias sobre os ativos digitais na mídia especializada, em fóruns dedicados e nas redes sociais para se inteirar dos airdrops. Os projetos comunicam seus airdrops e divulgam detalhes geralmente com antecedência, oferecendo uma vantagem aos investidores bem informados.

Entenda os critérios de elegibilidade

Elegibilidade indica se você estará apto ou não a receber um airdrop. Cada projeto tem critérios próprios para avaliar isso.

Alguns podem exigir que os participantes possuam uma quantidade determinada de um ativo, enquanto outros podem pedir a conclusão de tarefas específicas sem colocar dinheiro em jogo.

Compreender esses critérios é vital para garantir a sua participação.

Execute as tarefas com empenho

Muitos airdrops exigem a conclusão de tarefas para se qualificar. Quanto mais tarefas você conseguir executar com sucesso, maiores serão as suas chances. Isso pode incluir testar as plataformas, participar em grupos do Telegram, interagir em redes sociais ou até mesmo a criação de conteúdo.

Além do Telegram, duas redes sociais são extremamente importantes na interação com a comunidade na criptoesfera: Twitter e Discord.

Boa parte das tarefas em airdrops requer que o interessado siga o Twitter do projeto e interaja com ele de maneiras específicas, através de retuítes, posts dedicados, memes, etc..

Além disso, demanda dos usuários a participação ativa em suas comunidades no Discord, onde podem conversar via chat, dar feedbacks, e receber informações relevantes sobre as tarefas e o andamento do processo.

Busque sempre utilizar os diferentes recursos das plataformas - sejam swaps, pontes, compra e venda de NFTs ou quaisquer funcionalidades específicas do projeto-alvo. Muitas vezes também é indicado interagir com parceiros de seu ecossistema. O engajamento deve ser feito com frequência e consistência para elevar as suas chances.

Escolha carteiras com sabedoria

Faça uma pesquisa sobre as carteiras mais confiáveis disponíveis no mercado. Uma das mais populares, sem dúvida, é a MetaMask, por conta de sua versatilidade e facilidade de interação.

A orientação é nunca usar para airdrop uma carteira contendo os seus ativos de hold nem quantias substanciais que, em caso de perda, te farão falta.

Certifique-se de escolher uma carteira compatível com o airdrop. Em geral, os projetos indicam as mais adequadas para os seus processos. O mais importante: tenha controle total sobre suas chaves privadas. Não compartilhe com ninguém.

Verifique a legitimidade do airdrop

Infelizmente, o criptoespaço é muito vulnerável a golpes.

Verifique sempre a legitimidade do airdrop, evitando compartilhar informações sensíveis ou enviar fundos para endereços de carteira desconhecidos.

Uma boa forma de fazer essa verificação é através dos canais oficiais dos projetos. Perceba se a comunidade é ativa, se o canal já está estabelecido há algum tempo e se existe um histórico de atividade consistente, ou seja, entenda se não foi criado às pressas.

Nas redes sociais, procure pelo perfil do projeto, e também dos fundadores e do time envolvido para saber se essas pessoas têm uma carreira sólida e um histórico confiável.

Não saia conectando a sua carteira sem verificar antes se o site ou endereço é seguro. Você pode ter seus fundos roubados.

Reivindique os tokens

Se você trabalhou duro para ter direito ao airdrop e foi contemplado, precisa reivindicá-lo. Esse será o último passo da jornada. Cuidado para não perder o prazo.

Após o airdrop, siga atentamente as instruções fornecidas pelo projeto para reivindicar seus tokens. Isso pode envolver a interação com contratos inteligentes ou o uso de recursos específicos na plataforma do projeto.

Esses são alguns passos simples e, ao mesmo tempo, eficientes para faturar com a temporada de airdrops. Participar dos lançamentos é uma ótima oportunidade de diversificar o portfólio e ter acesso a tokens valiosos com pouco ou nenhum investimento financeiro.

Mas, como tudo na vida, a jornada para ser emocionante vai exigir preparação. Siga as orientações sem pular etapas. Tentar cortar caminho pode cortar também as suas chances. Boa sorte!

