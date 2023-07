Criptomoedas de graça? Entenda como funcionam os airdrops

Por Felippe Percigo*

Tudo indica que podemos viver uma “airdrop season” em breve, com um empurrãozinho especial das recentes atualizações da rede Ethereum e o crescimento das soluções de segunda camada (clique para ler minha coluna sobre o tema). Uma temporada excitante para os investidores e a comunidade de criptomoedas em geral.

Airdrops são uma espécie de “presentinhos” lançados na atmosfera do criptoespaço que podem beneficiar tanto quem quer experimentar o mercado sem arriscar capital quanto aqueles que já estão no circuito e desejam se relacionar mais profundamente com seus projetos preferidos.

“Almoço grátis”? Como assim?

Não é bem isso. Vamos lá.

O que são airdrops

Airdrops funcionam como uma estratégia de marketing usada por protocolos cripto para fazer um buzz no mercado e atrair usuários para suas plataformas. Como? Distribuindo tokens gratuitamente.

Pense em airdrops como aquelas amostras grátis que a gente costuma receber no supermercado. É uma tática para gerar entusiasmo.

Ao realizar um lançamento aéreo, os projetos entendem que estão estimulando participantes a se envolver com a plataforma e, assim, se empenhar no seu desenvolvimento e crescimento.

Os tokens gratuitos podem ser enviados a pessoas que já possuem certa quantidade de uma criptomoeda específica ou distribuídos até mesmo sem a necessidade de o receptor colocar capital em jogo.

O projeto se beneficia da atividade basicamente de três formas:

Estabelecimento de uma comunidade

Ao receber tokens gratuitos, os usuários tendem a pesquisar mais sobre a cripto e, de quebra, sobre o protocolo. É comum, portanto, que um airdrop desperte o envolvimento dos usuários e consiga estabelecer uma comunidade sólida.

Uma parte das pessoas, obviamente, se limita à especulação, ou seja, recebe os tokens e vende para faturar em cima. Não é o tipo de público que os projetos buscam, mas especuladores fazem parte do jogo.

Fazer test drive

Ao distribuir tokens, os projetos têm a chance de atrair usuários para testar suas plataformas. Assim, podem identificar eventuais falhas ou inadequações, corrigi-las e ver suas redes ou aplicações se desenvolverem mais rapidamente.

Marketing de baixo custo

Segundo o CoinMarketCap, existem mais de 26 mil criptomoedas no mercado hoje. Como se destacar?

Neste caso, o airdrop acaba funcionando como uma estratégia de marketing de baixo custo e, em geral, retornos satisfatórios para novos projetos.

Como se informar sobre airdrops?

Não é tão simples encontrar airdrops seguros e o trabalho do interessado começa exatamente por aí. Quem quiser participar da dinâmica terá de correr atrás das informações.

A missão é descobrir que protocolos estão dispostos a fazer essa distribuição, pesquisar se, de fato, são projetos sérios, quais as previsões de lançamento e que critérios qualificam uma pessoa a ter direito aos tokens.

Existem hoje diversos sites dedicados exclusivamente a publicar informações sobre airdrops. Use-os, mas com cautela.

Uma boa fonte de consulta é a mídia especializada, em especial quando se tratam de projetos mais mainstream.

Inclua na lista as redes sociais, que costumam ser grandes aliadas dos caçadores de airdrops.

Próximos passos

Muito bem, você pesquisou e elaborou uma lista de airdrops que considera confiáveis.

Agora, é hora de pagar o “preço”. Você até pode ganhar criptos de graça, mas terá de investir o seu ativo mais precioso: tempo.

Geralmente, os projetos lançam uma lista de atividades necessárias para que uma pessoa se qualifique para um airdrop.

Isso pode incluir:

• Uma certa frequência de uso da rede ou do aplicativo;

• Ter uma quantidade determinada de tokens do projeto;

• Integrar grupos dos projetos em redes sociais, especialmente Twitter, Reddit e Discord, consideradas as mais populares nesses casos;

• Interagir ativamente com a comunidade

• Publicar postagens relacionadas aos projetos

• Realizar missões específicas dadas pelos projetos

Tipos de airdrops

• Admissão geral: é a categoria mais simples e exige pouco ou quase nada do interessado. Os usuários geralmente precisam só se cadastrar em uma plataforma para receber tokens.

• Recompensa: como o nome diz, o usuário terá que realizar tarefas e se envolver com o projeto para ganhar recompensas, em forma de tokens, por sua dedicação. Neste caso, os participantes ajudam a promover a plataforma, gerando exposição e alcance orgânico.

• Para holders: aqui, a pessoa já possui tokens em carteira, ou seja, ela é holder e receberá novas unidades gratuitas com base na quantidade que detém. Funciona como uma forma de fidelização dos usuários.

• Exclusivo: mais do que holders, os usuários que se qualificam para airdrops exclusivos precisam ter envolvimento significativo com o protocolo, como acontece com investidores iniciais, parceiros estratégicos, membros ativos da comunidade ou apoiadores de longa data.

Riscos

Um mercado tão visado e não propriamente regulamentado como o de criptomoedas sempre vem com uma camada adicional de risco.

Airdrops são oportunidades super bacanas de conhecer novos projetos, ficar por dentro das tecnologias da indústria da Web3 e ainda ganhar com isso. No entanto, nem todo mundo é bem intencionado, por isso devemos estar atentos para não cair em ciladas.

Abaixo, relaciono alguns dos golpes mais comuns com airdrops

Phishing

É quando golpistas criam sites falsos ou enviam e-mails de phishing alegando serem de projetos legítimos que estão realizando airdrops. Eles solicitam aos usuários que insiram suas chaves privadas ou informações pessoais para receberem os tokens, mas, na verdade, essas informações são roubadas e podem colocar seus fundos em risco.

Malware e vírus

Os criminosos podem espalhar malware ou vírus por meio de links de airdrops falsos. Quando os usuários clicam nesses links, seus dispositivos podem ser infectados, permitindo que os invasores acessem suas informações pessoais ou até mesmo suas carteiras cripto.

Golpes de grupos do Telegram

Grupos de Telegram são populares para discutir criptomoedas e airdrops, mas também são alvo certeiros de esquemas. Alguns grupos podem promover airdrops falsos ou induzir os participantes a enviar criptomoedas para participar de airdrops inexistentes.

Simular celebridades ou projetos renomados

Golpistas usam a influência de celebridades ou de projetos populares no universo cripto para promover airdrops falsos. Eles se passam por famosos para atrair a atenção e ganhar a confiança dos usuários, mas seus airdrops são fraudulentos.

Dusting Attack

Um Dusting Attack, ou Ataque de Poeira, é uma tática de ciberataque que envolve o envio de pequenas quantidades de ativos para várias carteiras ou endereços de usuários. Essas pequenas quantidades são chamadas de "poeira" e, em geral, não têm valor significativo para a carteira do investidor.

Essa distribuição de poeira, que pode acontecer durante um airdrop, tem o objetivo de rastrear as transações e tentar identificar os usuários por trás dessas carteiras.

Por isso, é fundamental que o usuário não participe das atividades de airdrops usando uma carteira com os seus principais investimentos em ativos digitais. O ideal é utilizar carteiras diferentes e não relacionadas para diferentes transações.

Os desafios são muitos? Sim!

Mas com preparo e consciência você pode cultivar bons frutos quando a airdrop season chegar.

Para encerrar, repito as minhas orientações de costume: estude muito cada projeto antes de participar de um airdrop, entenda se são autênticos, veja o que a comunidade está falando sobre eles e investigue quem são seus fundadores e equipe envolvida. Assim, você poderá tomar as melhores decisões.

*Felippe Percigo é um investidor especializado na área de criptoativos, professor de MBA em Finanças Digitais e educa diariamente, por meio da sua plataforma e redes sociais, mais de 100.000 pessoas a investirem no universo cripto com segurança.

