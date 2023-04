Total de contas da Arbitrum ultrapassa 5 milhões após distribuição de token

O número de ontas, ou endereços de carteira, para a Arbitrum - um blockchain de segunda camada que busca aumentar a escalabilidade da Ethereum - ultrapassou 5 milhões na última segunda-feira, 17, de acordo com dados reunidos pelo usuário Henrystats na Dune Analytics. Além de endereços individuais, agora existem mais de quatro milhões de contas ativas no ecossistema, com quase 200 milhões de transações concluídas desde o lançamento da rede.

O crescimento veio no final de um ciclo de desenvolvimento acelerado para a Arbitrum e da popularidade em torno do airdrop - uma distribuição gratuita - da sua criptomoeda nativa em 23 de março. O aguardado evento distribuiu 1,275 bilhão de tokens ARB para um total de 625.143 endereços elegíveis. O número de contas chegou a 3,4 milhões imediatamente após o airdrop.

No dia seguinte à distribuição gratuita da nova criptomoeda, o Cointelegraph relatou evidências de alguma atividade de consolidação em relação aos detentores do ativo, já que duas contas individuais pareciam ter agregado tokens de quase 1.500 endereços diferentes.

De acordo com a plataforma de análise de blockchain Lookonchain, uma carteira recebeu 1,4 milhão de ARB de 866 endereços. Outra carteira recebeu 933.375 ARB de 630 endereços, no valor de cerca de US$ 1,38 milhão. Em 15 de abril, a proposta da Arbitrum DAO - organização descentralizada responsável pelo projeto - de destinar 700 milhões de tokens para o seu tesouro foi massivamente derrotada em uma votação aberta aos detentores do ARB.

Como o Cointelegraph relatou na ocasião, a proposta foi derrotada por 118 milhões de votos, aproximadamente 84% do total de votos recebidos, enquanto houve 21 milhões de votos a favor da proposta, cerca de 14,5% do total. Aproximadamente 2 milhões de votos foram abstenções. Cada ARB dá direito a um voto.

Atividade no blockchain

Apesar do crescimento significativo que empurrou o blockchain Arbitrum para a marca de 5 milhões de contas, a atividade semanal de usuários caiu significativamente desde a alta de 1,38 milhão em 20 de março, para cerca de 333 mil atualmente, um número mais alinhado com a atividade anterior à distribuição gratuita.

Enquanto, 83,7% de todas as contas com ARB têm pelo menos uma transação realizada, de acordo com a Dune Analytics. Do total de mais de cinco milhões de contas na Arbitrum, 24,2% delas têm apenas uma transação, possivelmente indicando um conjunto de usuários que venderam seus tokens logo após recebê-los.

Você sabia que os criptoativos podem trazer grandes lucros? Descubra como com a Mynt, a plataforma mais segura do mercado.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok