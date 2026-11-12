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MSCI oficializa remoção da Strategy e ações desabam mais de 5% no pré-market

Companhia é a maior empresa de capital aberto compradora de bitcoin do mundo e deve sofrer venda forçada de suas ações por fundos passivos

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 09h58.

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A empresa de capital aberto compradora de bitcoin, Strategy, será oficialmente removida dos índices MSCI no final deste mês. Com isso, diversos fundos passivos que replicam esses índices serão obrigados a vender as ações da companhia, gerando uma forte pressão negativa nos ativos. No pré-market da bolsa de valores Nasdaq, as ações da Strategy despencam 5,3%, a US$ 115,90.

De acordo com uma estimativa feita pelo JPMorgan no ano passado, a remoção da Strategy pode provocar uma venda forçada de US$ 2,8 bilhões a partir de fundos que detêm ações da companhia.

A Strategy é liderada pelo entusiasta do bitcoin, Michael Saylor, e possui um negócio operacional de venda de softwares corporativos, mas esse ramo de negócio é muito menor do que o foco atual da companhia, que é emitir dívida e ações para financiar compras de bitcoin e aumentar a quantidade de BTC em caixa.

Hoje, a Strategy é a maior pessoa jurídica detentora de bitcoin do mundo, com 850.364 BTC em tesouraria, o que equivale a US$ 61,9 bilhões na criptomoeda.

MSCI confirmou ontem a remoção da Strategy

A remoção da Strategy vem de um novo critério adotado pela MSCI em 15 de outubro, segundo o qual empresas sem ativos operacionais expressivos são classificadas como "não operacionais". Ontem, a MSCI confirmou a diretriz.

"Além de fundos de investimento, Empresas de Desenvolvimento de Negócios e outros veículos de investimento passivo — todos atualmente inelegíveis para inclusão nos índices MSCI Global Investable Market Indexes —, a categoria de empresas não operacionais passará a abranger também outros emissores corporativos com características semelhantes, identificados por meio de novos filtros quantitativos", declarou a MSCI na metade do mês passado.

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