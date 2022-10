Startup brasileira desenvolve plataforma que cria programas de vantagens para donos de NFTs

Os tokens não fungíveis (NFTs) se tornaram uma verdadeira febre em todo o mundo. Além da arte digital, dos avatares e dos cards colecionáveis, eles podem representar uma nova forma para as marcas se conectarem com seu público, através de um clube de benefícios exclusivo.

Foi pensando nisso que a Mobiup, startup paulista, criou a versão beta da It’s Ticket, plataforma que permite a oferta de vantagens aos donos de NFTs de determinada coleção.

O “Programa de fidelidade 3.0”, nome que remonta à Web 3.0, conhecida como a nova fase da internet que engloba a tecnologia blockchain, funcionará através de uma plataforma em blockchain desenvolvida pela empresa para verificar a posse e atribuir benefícios.

Qualquer pessoa poderá acessar o site e criar gratuitamente um evento ou um clube de vantagens, atribuindo coleções de NFTs a eles. As coleções podem ser próprias da marca ou não, o que possibilita a realização de ações colaborativas.

Para ter acesso aos benefícios exclusivos, os usuários precisarão apenas conectar sua carteira digital à plataforma. As carteiras digitais são onde os NFTs são guardados, e a conexão se faz necessária para que a plataforma verifique a sua posse.

A partir disso, segundo a empresa, o sistema verifica se o interessado é dono de um NFT de alguma coleção aprovada para a ação e, em seguida, um QR Code dinâmico é enviado para seu e-mail.

Para a verificação da posse, a Mobiup desenvolveu um sistema de controle chamado de proof of ownership, ou "prova de posse" em inglês. Utilizando a transparência e a imutabilidade da tecnologia blockchain, ao conectar a carteira digital, o usuário tem a posse do NFT verificada automaticamente.

“Algumas empresas e iniciativas vanguardistas que apostaram na nova tecnologia se viram reféns da falta de informação e de ferramentas para colocar as ideias em prática. Percebemos que, para continuar fomentando a comunidade, precisávamos ajudá-las a dar vida e propósito às coleções”, afirmou Rodrigo Caggiano, fundador da empresa.

No último ano, coleções de NFTs com benefícios se destacaram entre as demais, se tornando algumas das mais negociadas. O maior exemplo de sucesso da iniciativa é a Bored Ape Yacht Club, responsável pelos NFTs mais valiosos do mundo.

Além dos famosos avatares de macacos entediados, os donos de tokens da coleção têm acesso a um clube de benefícios que inclui o acesso antecipado a lançamentos e eventos exclusivos, fazendo com que o preço mínimo para cada NFT seja de R$ 556 mil.

