Standard Chartered projeta nova alta do bitcoin e recomenda compra 'agora'

O Standard Chartered divulgou um relatório nesta segunda-feira, 28, em que afirma que o melhor momento para comprar bitcoin é "agora". Segundo o banco britânico, uma conjunção de fatores deve impulsionar a criptomoeda ainda no segundo trimestre, abrindo espaço para uma nova máxima histórica de preço do ativo, em US$ 120 mil.

Geoffrey Kendrick, líder da área de ativos digitais do banco, disse que "diversos indicadores apoiam a nossa visão de que o bitcoin está caminhando para uma nova alta". Ele destacou que elementos específicos da economia dos Estados Unidos e movimentos internacionais contribuem para esse movimento.

Um dos destaques é o desempenho recente dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que têm oferecido retornos maiores para atrair investidores. O movimento indica que o mercado está mais interessado que o normal em ativos que não são ligados ao mercado norte-americano.

"Ao mesmo tempo, a acumulação de bitcoin por grandes investidores tem sido forte. Além disso, os fluxos de investimento em ETFs na última semana sugerem que há uma realocação entre ativos de segurança, com uma migração do ouro para o bitcoin", disse Kendrick.

Segundo o analista, esse movimento começou quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma pausa em parte das tarifas aplicadas a outros países, com exceção da China. Antes do anúncio, a criptomoeda estava seguindo o comportamento de ações de tecnologia.

Mas, após a mudança por Trump, o bitcoin se descolou dessa classe de ativos e apresenta um desempenho superior. O Standard Chartered acredita que a quebra dessa correlação, a busca por ativos desvinculados aos Estados Unidos e a compra por investidores asiáticos vai impulsionar a criptomoeda.

Kendrick destacou que é difícil prever quando, exatamente, a nova alta da criptomoeda vai começar. Entretanto, ele acredita que o momento atual é ideal para compras, já que antecede movimentos futuros de valorização. A tendência, afirma, é que os investimentos se intensifiquem devido ao interesse institucional crescente.

Além do salto potencial para US$ 120 mil neste trimestre, o Standard Chartered reforçou a sua projeção de que o bitcoin vai terminar o ano de 2025 valendo US$ 200 mil, o que representaria uma alta acumulada no ano de quase 100% na comparação com 2024.

