Standard Chartered reforça previsão de que bitcoin vai valer US$ 100 mil até o fim de 2024

O banco Standard Chartered, um dos principais do Reino Unido, reforçou na última terça-feira, 28, uma projeção feita em abril deste ano de que o bitcoin deverá chegar ao preço de US$ 100 mil até o fim de 2024. Segundo analistas do banco, o desempenho do ativo tem confirmado essa tendência.

Em um relatório, os analistas do banco afirmaram que "as coisas estão acontecendo conforme o esperado", o que reforça a previsão do banco. O próximo catalisador de preço para a criptomoeda, destacam, é a possível aprovação nos EUA de um fundo negociado em bolsa (ETF) de preço à vista do ativo.

Na visão do Standard Chartered, a aprovação de pedidos de ETFs de bitcoin à vista por parte da SEC deverá ocorrer "mais cedo do que o esperado". "Nós achamos que diversos ETFs de preço à vista vão ser aprovados no primeiro trimestre de 2024, tanto para o bitcoin quanto para o ether", diz o relatório.

Os analistas pontuam que a aprovação desses fundos "abriria o caminho" para uma entrada significativa de capital por parte de investidores institucionais. Além disso, também está no radar do banco o chamado halving da criptomoeda, previsto para acontecer em abril de 2024.

No halving, a quantidade de bitcoin liberada no mercado como recompensa para seus mineradores é reduzida pela metade. O mecanismo serve para limitar a oferta do ativo, o que tende a ajudar na valorização do seu preço.

Projeções para o bitcoin

O Standard Chartered disse ainda que existe uma chance de que a criptomoeda chegue à marca de US$ 100 mil antes mesmos do fim de 2024. "Esperamos agora que mais aumentos nos preços se materializem antes do halving, especificamente através da introdução mais cedo do que o esperado de ETFs à vista nos EUA", explicou.

Em julho, analistas da instituição haviam publicado um relatório projetando que o bitcoin chegaria ao preço de US$ 50 mil até o final de 2023 e a US$ 120 mil até o fim do ano seguinte. Atualmente, a criptomoeda está cotada na casa dos US$ 38 mil.

Para o banco, a alta significativa do bitcoin em 2023 vai fazer com que os seus mineradores aumentem o acúmulo da criptomoeda em busca de lucro. Isso deve fazer com que a oferta do ativo diminua no mercado, levando à sua valorização.

