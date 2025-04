Grandes investidores aproveitam queda e retomam investimentos em bitcoin após 8 meses

O bitcoin encerrou o primeiro trimestre de 2025 com uma queda de mais de 19%, refletindo um mercado avesso a riscos e um pessimismo entre investidores. Entretanto, há aqueles que enxergam esse movimento de perdas como uma oportunidade de compra da criptomoeda. E eles estão entre os maiores investidores do mercado.

Dados reunidos pela plataforma Glassnode indicam que, neste início de abril, os grandes investidores da criptomoeda, que em geral possuem ao menos 10 mil unidades, voltaram a comprar o ativo em uma intensidade que não era observada desde agosto de 2024.

O levantamento indica que, mesmo com um cenário adverso no mercado, esses investidores seguem otimistas sobre o futuro do bitcoin, e por isso as quedas recentes acabaram criando uma boa janela de oportunidade para adquirir o ativo em preços vantajosos.

A última vez que esse nível de compras foi observado foi em agosto de 2024, quando o ativo estava alternando entre uma faixa de preço de US$ 50 mil a US$ 60 mil. Atualmente, ele é cotado pouco acima dos US$ 80 mil, após chegar a bater US$ 109 mil em janeiro.

Desde agosto, os grandes investidores tiveram um comportamento de venda de ativos, e não aquisição. Entretanto, a Glassnode aponta que vendas em momento de recordes de preços e compras após quedas, em geral em meio a uma correção de preços, refletem um comportamento natural desse grupo.

A empresa de análises de blockchain avalia ainda que, mesmo com essa nova pressão de compra, o bitcoin ainda enfrenta um cenário de mercado negativo. O pessimismo e aversão a riscos entre investidores menores continua superando a demanda de compra, resultando em quedas.

Por isso, o levantamento da Glassnode indica que praticamente todos os outros grupos de investidores da criptomoeda estão na chamada "fase de distribuição", em que decidem vender parte dos ativos adquiridos. No curto prazo, ainda não há sinais de uma mudança nesse posicionamento.

A avaliação da Glassnode é que a "fase de acumulação" dos grandes investidores não está sendo suficiente para superar a pressão de venda. Nesse sentido, o bitcoin ainda dependerá de uma intensificação e expansão dessa acumulação, e enfraquecimento das vendas, para poder voltar a subir.

