Stablecoins: desafio da Bitso quer explorar tendência “trilionária” com prêmios de até R$ 40 mil

A Juno, uma empresa da Bitso, anunciou a realização de um desafio em busca das melhores soluções com stablecoins, criptomoedas que acompanham outros ativos. Também conhecido como “hackathon”, o desafio envolverá a MXNB, stablecoin lastreada em peso mexicano, com o apoio da Bitso Business, Arbitrum, QED Investors e Portal.

A iniciativa surge em um momento importante, já que as stablecoins ganharam os holofotes do mercado cripto e tradicional. Com a proposta de servir como “ponte” entre esses dois mundos, eliminando burocracias das finanças tradicionais e trazendo novas possibilidades, as stablecoins são apontadas por especialistas como uma tendência “trilionária”.

A classe de ativos ultrapassou os US$ 240 bilhões em capitalização de mercado e já movimenta trilhões em volume, mas podem crescer ainda mais com a adoção por grandes players institucionais, que se demonstram cada vez mais dispostos a isso.

O desafio

Nesse sentido, a Bitso busca explorar, com o auxílio de seus parceiros, soluções inovadoras envolvendo a stablecoin MXNB, que acompanha o valor do peso mexicano e tem integração nativa na rede Arbitrum. O país é conhecido pela grande quantidade de remessas internacionais feitas entre familiares que moram em lugares diferentes.

O foco do hackathon será em soluções que envolvam finanças descentralizadas (DeFi) e pagamentos para acelerar o desenvolvimento de aplicações práticas que utilizem a stablecoin para resolver problemas reais.

O desafio será realizado de forma 100% online durante quatro semanas, entre 17 de junho e 14 de julho. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no site da Bitso Business.

Premiação

De acordo com um comunicado de impresa, o desafio terá duração de quatro semanas e as equipes poderão desenvolver projetos em 3 categorias diferentes: otimização de pagamentos com MXNB; construção de plataformas inovadoras de finanças descentralizadas (DeFi) que apliquem MXNB em diversas soluções como empréstimos, rendimentos, comércio on-chain, etc; e a exploração livre de ideias para revolucionar a experiência digital com Arbitrum.

As duas primeiras categorias premiarão quatro projetos cada, com recompensas que vão de créditos na plataforma de Bitso Business a investimentos de até US$ 7 mil, de acordo com o ranking. Os primeiros colocados também ganharão acesso à Stablecoin Conference e sessões de mentoria. A terceira categoria distribuirá prêmios de até US$ 3.500 para três vencedores. A Arbitrum também concederá a todos os premiados um ano de gás gratuito na Arbitrum (via paymaster), viabilizando aplicações sem taxas de transação na rede, conhecidas como “taxas de gás”.

"Estamos animados em lançar o Hackathon MXNB e acompanhar a engenhosidade da comunidade global de desenvolvedores", disse Ben Reid, Head de Stablecoins da Bitso Business.

"A América Latina possui um potencial imenso neste mercado em expansão. Ao fomentar o desenvolvimento de soluções que aproveitem o MXNB, estamos abrindo caminho para um futuro financeiro mais acessível, eficiente e inclusivo. Isso significa promover mais oportunidades aos consumidores e permitir que as empresas escalem globalmente, oferecendo acesso seguro e regulamentado ao mercado mexicano. Acreditamos que o hackathon acelerará essa visão, servindo como um catalisador para a inovação e um passo fundamental para desbloquear todo o potencial das stablecoins", acrescentou.

“Mais do que uma competição, este hackathon é um esforço colaborativo para cultivar soluções inovadoras. Os participantes terão a oportunidade de interagir com líderes da indústria, obter insights valiosos e contribuir para a evolução do cenário financeiro, aproveitando o MXNB e a Arbitrum para construir projetos inovadores e impactantes”, diz Austin Ballard, Gerente de Parcerias da Offchain Labs.