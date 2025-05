Bitcoin hoje: criptomoeda tem ‘forte tendência de alta’ depois de ultrapassar US$ 107 mil

Nesta quarta-feira, 21, o bitcoin e as principais criptomoedas são negociados "no verde". Acima de US$ 107 mil, a maior criptomoeda do mundo volta a se aproximar de sua última máxima histórica, em aproximadamente US$ 109 mil. Enquanto investidores acumulam expectativas otimistas, especialistas mencionam os desafios técnicos para que o bitcoin tenha uma nova máxima.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 107.256, com alta de 2,9% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos 30 dias, a principal criptomoeda do mercado acumula alta de quase 23%.

"O bitcoin segue em forte tendência de alta, consolidando-se acima dos US$ 107 mil após um rali consistente que ganhou força no início da semana. O valor de mercado global da criptomoeda atingiu US$ 3,46 trilhões, impulsionado também por notícias positivas no setor financeiro tradicional, como o recente endosso do JPMorgan ao bitcoin. Além disso, o forte fluxo institucional observado nos ETFs — com destaque para os US$ 329,2 milhões de entrada líquida no dia 20, liderado pelo IBIT — reforça a confiança de grandes players no potencial do bitcoin", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget.

"O próximo desafio está na zona de resistência entre US$ 106,6 mil e US$ 108 mil. A superação desse patamar pode abrir caminho para que o bitcoin busque novas máximas históricas, com alvo em US$ 110 mil. Por outro lado, a incapacidade de romper essa faixa pode gerar um movimento de realização de lucros e levar o ativo a testar novamente suportes abaixo de US$ 105 mil. A manutenção acima desse nível é considerada essencial para preservar a estrutura de alta atual", acrescentou o executivo.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "ganância" em 70 pontos.

