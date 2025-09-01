Como será a fusão entre cripto e mercado tradicional? CEO do Z.ro Bank revela detalhes

A integração entre pagamentos, câmbio e cripto está criando uma nova infraestrutura financeira: mais rápida, mais barata e sem fronteiras. E no centro dessa transformação, estão as stablecoins. Mesmo com o avanço do Pix, enviar dinheiro para fora do país ainda é caro e lento.

Já as stablecoins, combinadas à tecnologia blockchain, permitem liquidações instantâneas, em qualquer lugar do mundo. Para entender esse cenário, recebemos Edísio Pereira Neto, CEO do Z.ro Bank e Presidente do Conselho da ABCripto, principal associação do setor no Brasil. Ele explica como as stablecoins estão sendo usadas por empresas e usuários comuns, comenta sobre as limitações do Drex e por que grandes bancos estão, cada vez mais, entrando no mercado cripto. Assista ao vídeo.

