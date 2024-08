Solana corrige "vulnerabilidade crítica" para evitar novas interrupções

Participantes do ecossistema Solana corrigiram uma "vulnerabilidade crítica de segurança” do blockchain nesta semana, buscando evitar possíveis interrupções na rede. O uso do projeto cresceu significativamente em 2024, com diversas novas iniciativas.

De acordo com desenvolvedores envolvidos na correção, as falhas foram identificadas por membros que integram a fundação por trás do blockchain. Na última quarta-feira, 7, foi aconselhada a realização de uma "correção crítica iminente" para resolver um problema de segurança na rede, que não foi especificado. e uma mensagem codificada com a data e o identificador único do incidente.

O Cointelegraph entrou em contato com a Solana Foundation para comentários sobre o problema e a correção, mas não recebeu uma resposta imediata.

De acordo com o desenvolvedor, a vulnerabilidade poderia ter levado a uma potencial interrupção na rede Solana. Ele disse que a própria correção esclarece a vulnerabilidade. Por causa disso, se a correção vazasse, um invasor poderia tentar reverter a engenharia da vulnerabilidade e potencialmente “paralisar a rede”.

No entanto, a correção foi comunicada apenas de uma parte confiável para outra e foi liberada simultaneamente para que as partes envolvidas pudessem atualizar juntas. Uma vez que 70% da rede foi corrigida e está “aparentemente segura”, a vulnerabilidade foi finalmente divulgada ao público.

A rede Solana já experimentou interrupções anteriores. Em 6 de fevereiro, a rede enfrentou um tempo de inatividade significativo, com a produção de blocos sendo interrompida por mais de cinco horas. Isso impactou as exchanges cripto, com algumas suspendendo depósitos e saques de tokens baseados em Solana.

A interrupção levantou questões sobre a diversidade de clientes da rede e seu status de beta. Críticos disseram que um dos fatores que contribuíram para a interrupção foi a falta de diversidade de clientes na rede.

Em uma entrevista em abril de 2024, o líder de estratégia da Solana Foundation, Austin Federa, disse que o protocolo ainda está em fase beta e que a rede hoje não representa a forma final do que os desenvolvedores esperam que ela seja no futuro. Ele também sugeriu que outras redes adotem etiquetas semelhantes enquanto continuam a construir funcionalidades.