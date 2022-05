Solana fica fora do ar por 7 horas e criptomoeda despenca

A rede blockchain da Solana sofreu mais uma interrupção em seu funcionamento no último final de semana. Por conta de um congestionamento causado pelo excesso de transações, a Solana ficou fora do ar por 7 horas.

Uma quantidade de transações além do usual teria sido feita por bots, ou seja, softwares programados para realizar ações repetidamente. O objetivo deles era conseguir garantir NFTs da coleção Candy Machine, disponibilizados na rede. A Solana é uma das principais concorrentes da Ethereum no mercado de NFTs, onde se destaca.

Conforme relatado pelos desenvolvedores da Solana, a quantidade de transações por segundo foi impressionante. Foram, em média, 4 milhões de transações por segundo, além de 100 gigabits de dados por segundo.

Os nós validadores da rede não foram capazes de suportar o peso das transações. Eles são computadores que verificam as transações, mantendo a integridade do blockchain, e por isso precisaram ser reiniciados. A rede ficou indisponível por 7 horas durante a noite de sábado para domingo.

“Os operadores do validador concluíram uma reinicialização do cluster do Mainnet Beta às 3h da manhã, após uma interrupção de aproximadamente 7 horas depois que a rede não conseguiu chegar a um consenso. As operadoras de rede e os dApps continuarão a restaurar os serviços do cliente nas próximas horas”, escreveu o canal oficial da Solana no Discord. O termo "mainnet" é amplamente utilizado para se referir à rede principal do blockchain.

Blockchains costumam ter problemas de escalabilidade e dificuldade em processar um grande número de transações. Neste sentido, a Solana acaba ganhando um destaque negativo. Não é a primeira vez que a Solana passa por interrupções no funcionamento da rede. Apenas em janeiro, o mesmo aconteceu seis vezes. No total, foram 11 interrupções no primeiro trimestre de 2022.

A interrupção do final de semana não passou despercebida ao preço da SOL, criptomoeda nativa da rede. A moeda, que já estava em um movimento de queda contínuo desde o início do ano, chegou a despencar de quase US$ 90 para aproximadamente US$ 84. Nesta segunda-feira, 2, a SOL apresenta queda de 5,27% nas últimas 24 horas e é cotada a US$ 86.

