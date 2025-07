Setor cripto precisa desmistificar estigmas para crescer mais, diz executivo

Responsável por um dos maiores eventos da América Latina sobre Web3, Francisco Carvalho acredita que desmistificar estigmas ainda é uma tarefa essencial para que o setor de criptomoedas cresça mais no Brasil e em outros países. O CEO e fundador do Blockchain Rio falou sobre o tema em entrevista ao podcast Future of Money.

O evento, que acontece no próximo mês no Rio de Janeiro, se consolidou como o principal hub da América Latina para quem quer fazer negócios, aprender com os melhores e acompanhar de perto o futuro do setor de criptomoedas. Segundo Carvalho, o Blockchain Rio tem conseguido atrair players globais e pretende trazer novos temas na edição de 2025.

O foco central, destaca, é trabalhar pela educação do público em relação a cripto. "Na verdade, é uma necessidade. A gente está falando do nicho, do nicho, do nicho. Então para que ele cresça, primeiro a gente precisa desmistificar certos estigmas. Cripto passou por um estigma lá atrás, pela falta de conhecimento. E até porque, realmente, tinham maus atores ali misturados se aproveitando disso".

"Hoje, o mercado está muito claro. Há quem realmente caminha dentro das quatro linhas e quer construir de forma perene, e empresas sérias do mundo todo que estão construindo de forma séria, com compliance. Então, você tem que ter hoje educação para todo mundo, na verdade, de base. Ensinar o que é, ensinar as aplicações da tecnologia, desmistificar tudo isso", defende.

