ETFs de bitcoin perdem R$ 4,3 bilhões e chegam ao 5º dia negativo seguido

1/10 (Bitcoin: a maior criptomoeda, com mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado)

2/10 (Ethereum: a segunda maior criptomoeda possui quase US$ 300 bilhões em valor de mercado)

3/10 (USDT: a stablecoin lastreada em dólar é a 3ª criptomoeda mais valiosa, com US$118 bilhões em valor de mercado)

4/10 (BNB: a 4ª criptomoeda mais valiosa tem sua origem ligada à corretora Binance e possui US$ 76 bilhões em valor de mercado)

5/10 ETF de Solana : aprovado pela CVM e lançado esse ano pela gestora brasileira Hashdex em parceria com o BTG Pactual, fundo reforça a posição de liderança do Brasil no setor. (Solana: a 5ª maior criptomoeda cresceu rapidamente e possui US$ 60 bilhões em valor de mercado)

6/10 (USDC: também uma stablecoin lastreada em dólar, é a 6ª maior do mundo com quase US$ 35 bilhões)

7/10 (XRP: é a 7ª maior em valor do mercado com quase US$ 32 bilhões)

8/10 O cão shiba inu do dogecoin: moeda valorizou 6.000% neste ano em disputa acirrada de adoradores fiéis (Dogecoin: inspirada no meme do cachorro Doge, é a 8ª maior criptomoeda do mundo com quase US$15 bilhões)

9/10 (TRON: a criptomoeda é a 9ª maior do mundo com US$ 13,9 bilhões em valor de mercado)