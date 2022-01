Serena Williams se junta à plataforma de NFTs e quer promover inclusão

A Sorare, plataforma de NFTs esportivos que recebeu um dos maiores aportes série B da história no ano passado, tem agora como assessora de seu conselho administrativo uma das maiores esportistas da história: a tenista Serena Williams.

Fundada em 2018 com foco nos fãs de futebol com o objetivo de unir fantasy sports e NFTs, a empresa cresceu seu volume comercial de 7 milhões de dólares em 2020 para 307 milhões em 2021, com mais 1 de milhão de usuários ativos.

Grande investidora em inovações dos mercados de esporte e tecnologia, além de empresária com experiências bem-sucedidas na construção de marcas, Serena terá como papel principal o de orientar a diretoria da empresa em blockchain sobre assuntos como relacionamento com atletas, expansão para outros esportes e inclusão de esportes femininos, com o objetivo de tornar a Web 3.0 e futuras iniciativas de impacto mais inclusivas.

“Serena Williams está entre as figuras mais importantes do esporte e da cultura. Ela redefiniu o papel do atleta e empreendedor moderno, incluindo seu sucesso sem precedentes como investidora em etapas iniciais. O conselho estratégico que Serena vai trazer para a construção de uma das marcas mais emblemáticas do entretenimento esportivo é inestimável.”, disse o CEO da Sorare, Nicolas Julia.

“Os NFTs têm o potencial de ser uma ferramenta poderosa para trazer equidade e investimento para os esportes femininos. Estou entusiasmada por começar a trabalhar ao lado de Nicolas e da equipe Sorare porque eles entendem a relação entre atletas e torcedores como ninguém nesse negócio, e acredito que a Sorare estará definindo a cultura e o tom do futuro do entretenimento esportivo” comentou a maior campeã da história do tênis feminino.

