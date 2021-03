Startup de colecionáveis em blockchain capta R$ 270 mi com fundo que investiu no Uber

A Sorare, plataforma de cards colecionáveis de futebol em blockchain, anunciou nesta quinta-feira, 25, que captou 50 milhões de dólares (270 milhões de reais) em uma rodada de investimentos Série A liderada pela Benchmark, mas com aportes também da Accel, da brasileira Go4it Capital e de investidores anjos como o cofundador do Reddit, Alexis Ohanian, Gary Vaynerchuk e o atacante do Barcelona (ESP), Antoine Griezmann.

Com o novo aporte, a Sorare chega a 60 milhões de dólares em investimentos. Segundo a companhia, o valor captado será utilizado para impulsionar o crescimento de sua base de usuários, acelerar a contratação de novos colaboradores e lançar um aplicativo móvel. Com o investimento, o francês Griezmann se junta ao seu companheiro de time Gerard Piqué, já envolvido com o projeto.

A Sorare utiliza tokens não-fungíveis (NFT) para lançar cards digitais de jogadores de futebol em sua plataforma. Esses tokens são registrados em contratos inteligentes em blockchain e, como são únicos, indivisíveis e não são intercambiáveis, podem ser negociados ou armazenados por seus proprietários. A depender da raridade e do jogador retratado em cada card, pode chegar a valer centenas de milhares de dólares — nesta semana, a plataforma viu um card de Cristiano Ronaldo ser vendido a 105 mil dólares.

Além de colecionáveis, o cards digitais também podem ser usados nos fantasy games oferecidos na plataforma — modalidade de jogo no qual o desempenho dos atletas no mundo real equivalem a pontos nas disputas virtuais — o exemplo desse tipo de jogo mais conhecido no Brasil é o Cartola FC. Com isso, além da questão da raridade e do quanto os jogadores retratados são conhecidos, os cards mais cobiçados tendem a valer mais também porque geram mais pontos nas competições virtuais.

“Estamos entusiasmados com a parceria com a Sorare como seu principal investidor nessa rodada Série A. A empresa combina a paixão global por colecionáveis de futebol com a emoção de jogar no mundo real, em torneios de fantasy games. O trabalho dos fundadores da empresa com a tecnologia blockchain deu a eles uma visão única para um novo formato de NFT — no qual jogadores reais, em jogos reais, criam valor duradouro para um objeto digital”, disse Peter Fenton, da Benchmark.

A Sorare afirma que o volume movimentado na plataforma cresceu 52% nos últimos três meses e mais de 70 vezes no último ano. Em janeiro de 2020, foram 60 mil dólares negociados em NFTs, valor que chegou a 4,2 milhões de dólares em janeiro de 2021. Com usuários em 120 países, a plataforma tem parceria com mais de 120 times de futebol, entre eles alguns dos mais famosos do mundo, como PSG, Bayern, Real Madrid e Juventus.

"Nossa meta é integrar as 20 principais ligas de futebol do mundo à plataforma. Essa experiência de jogo de última geração permite que ligas e clubes expandam sua marca internacionalmente, alcançando um público inexplorado de fãs. A Sorare está efetivamente abrindo um novo fluxo de receita rastreável e sustentável para eles", afirma a empresa, em comunicado.

A rodada de investimentos contou com nomes de peso, como a Benchmark, venture capital com aportes em empresas como Twitter, Instagram e Uber; Accel, que investiu no Spotify e outras gigantes; e a brasileira Go4it Capital, investidora do aplicativo Strava, da Fazenda Futuro, entre outras empresas.