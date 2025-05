Robinhood compra maior corretora de criptomoedas do Canadá por US$ 179 milhões

A Robinhood anunciou nesta terça-feira, 13, a aquisição da WonderFi Technologies, dona das maiores plataforma de negociação de criptomoedas do mercado canadense. A aquisição vai movimentar US$ 179 milhões e faz parte de uma expansão da empresa no Canadá.

Em um comunicado conjunto, as empresas informaram que a compra leva em conta um valor de 0,36 centavos de dólar canadense por ação, um valor 41% superior ao preço de fechamento na última segunda-feira, 12, e 71% superior ao preço médio dos últimos 30 dias.

Ao explicar o motivo da compra, Johann Kerbrat, vice-presidente sênior da Robinhood e líder da área de criptomoedas na empresa, destacou o tamanho das corretoras atualmente sob controle da WonderFi e o fato da empresa já contar com licenças de operação.

"A WonderFi construiu uma família formidável de marcas que atendem tanto usuários iniciantes quanto avançados de criptomoedas, tornando-os um parceiro ideal para acelerar a missão da Robinhood no Canadá", comentou Kerbrat no comunicado sobre a aquisição.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Atualmente, a WonderFi controla as corretoras Bitbuy, Coinsquare e SmartPay. Somadas, elas resultam em 2,1 bilhões de dólares canadenses em ativos sob custódia da companhia. A equipe da WonderFi será absorvida pela divisão de criptomoedas da Robinhood.

Segundo a empresa, a ideia é aproveitar a WonderFi para alavancar a oferta de produtos de investimento em cripto para clientes canadenses da Robinhood. A Robinhood abriu uma filial no Canadá no ano passado e tem expandido seus negócios no país. Também em 2024, ela comprou a corretora cripto europeia Bitstamp.

A aquisição ainda precisa ser aprovada pelos acionistas da companhia canadense, com uma assembleia especial agendada para o mês de julho. A expectativa é que a transação seja concluída no segundo semestre de 2025, com a JPMorgan Securities auxiliando na operação.

Recentemente, a WonderFi chamou atenção no mercado pelo sequestro do seu CEO, Dean Skurka. Ele foi sequestrado em novembro do ano passado e liberado pelos criminosos após o pagamento de um resgate de US$ 1 milhão.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok