OpenAI critica tokenização de ações pela Robinhood, que se defende

A Robinhood se tornou alvo de críticas nesta semana depois de anunciar o lançamento de mais de 200 ações e ETFs tokenizados para os seus clientes. A maior polêmica em torno do projeto foi a suposta tokenização de ações da OpenAI, apesar da dona do ChatGPT negar uma parceria.

Pouco depois da Robinhood anunciar a criação dos tokens de ações da OpenAI, a empresa afirmou que "não fizemos nenhuma parceria com a Robinhood. Qualquer transferência de ações da OpenAI demanda nossa aprovação, e não aprovamos nenhuma movimentação".

Logo após a publicação, o bilionário Elon Musk respondeu à OpenAI dizendo que ações da empresa eram "falsas". A Robinhood também decidiu responder às críticas, destacando que as ações tokenizadas não eram, necessariamente, participações efetivas na empresa.

Segundo a plataforma de investimentos, a ideia por trás do token é dar uma "exposição indireta a mercados privados", incluindo empresas sem ações nas bolsas de valores. A Robinhood disse ainda que o token é uma representação de uma participação em um veículo de investimento de propósito específico.

Na prática, o investidor que comprar o token não vai ter direito a voto ou a posse da ação em si. "Quando você compra uma ação tokenizada, você não está comprando ações verdadeiras. Você está comprando contratos tokenizados registrados em blockchain que seguem os preços dessas ações", disse a empresa.

A ideia é que os tokens consigam refletir avaliações do mercado sobre o valor total da OpenAI, o que leva à exposição indireta. Até o momento, o produto só está disponível para investidores europeus devido à falta de abertura regulatória para lançamento nos Estados Unidos.

Especialistas apontam que o produto da Robinhood tem uma forte ambiguidade, já que é divulgado como uma ação tokenizada mas, na prática, não resulta nos mesmos direitos que uma ação tradicional traz. Além disso, não se sabe se o token será bem-sucedido em acompanhar o preço da OpenAI.

Além do projeto envolvendo a dona do ChatGPT, a Robinhood também anunciou o lançamento de "ações" tokenizadas da SpaceX. A empresa do bilionário Elon Musk concentra a atuação no setor aeroespacial e ainda não conta com ações negociadas em bolsas.

Informações divulgadas pela própria plataforma indicam que os tokens ligados à SpaceX seguem a mesma lógica dos tokens da OpenAI. Ou seja, não são, na prática, representações efetivas em blockchain de ações de uma empresa.

