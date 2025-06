Robinhood registra maior valor em 4 anos após aquisição da Bitstamp, com alta de 5,5% nas ações

As ações da Robinhood (HOOD) alcançaram seu maior valor em quatro anos, subindo 5,5% para US$ 71,72 na terça-feira, 3, após a conclusão da aquisição estratégica da exchange de criptomoedas Bitstamp — o melhor desempenho da empresa desde 2021. Isso aproxima as ações da empresa dos recordes registrados logo após a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), quatro anos atrás.

Em pregões subsequentes, o preço das ações continuou a mostrar força, alcançando US$ 71,90 no pré-mercado.

A aquisição da Bitstamp, formalizada na segunda-feira, 2, marca um grande avanço para Robinhood, proporcionando acesso a mais de 50 licenças de criptoativos e uma base de clientes em regiões-chave, incluindo União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos e partes da Ásia.

A expansão não só fortalece sua presença no mercado de criptomoedas, mas também sinaliza sua entrada no mercado institucional, um novo território para a companhia, além de consolidar sua posição entre investidores de varejo.

Com o setor de criptomoedas em alta, a Robinhood aproveitou essa onda de otimismo, com seu desempenho financeiro superando as expectativas. A companhia viu um crescimento impressionante de 77% nas receitas provenientes de transações de clientes no primeiro trimestre, o que ajudou a impulsionar o lucro e a elevar as ações da empresa mais de 90% desde o começo de 2025, mesmo diante da volatilidade do mercado.

A aquisição da Bitstamp, além de solidificar a posição da Robinhood no mercado global de criptoativos, também amplia seu alcance no mercado institucional. A empresa continua a diversificar seus serviços e expandir internacionalmente, com destaque para a crescente demanda por investimentos em criptoativos e o potencial de crescimento no mercado canadense.

Analistas indicam que a estratégia da Robinhood em atrair uma nova geração de investidores e expandir suas operações para novos mercados globais coloca a empresa em uma posição vantajosa para os próximos anos.