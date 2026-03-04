Saídas de cripto do Irã disparam 700% após ataques dos EUA e de Israel

(metamorworks/Getty Images)
A principal exchange de criptomoedas do Irã registrou um forte aumento nas retiradas de cripto poucos minutos após os EUA e Israel lançarem ataques em Teerã no sábado. No entanto, um apagão generalizado da internet limitou novas saídas.
Em publicação na segunda-feira, a Elliptic afirmou que as saídas de cripto da exchange Nobitex aumentaram mais de 700%, superando US$ 500.000 poucos minutos após os primeiros ataques aéreos, com um gráfico mostrando que as retiradas chegaram a quase US$ 3 milhões em uma única hora mais tarde naquele dia.
A Elliptic disse que o forte aumento nas saídas “potencialmente representa fuga de capital do Irã”, com seu rastreamento inicial indicando que muitos desses fundos foram enviados para exchanges estrangeiras.
“Isso permite que os fundos sejam movimentados para fora do Irã evitando parte do escrutínio do sistema bancário global”, afirmou a Elliptic.
No entanto, as saídas de cripto da Nobitex caíram drasticamente após o sábado, o que a plataforma de análise forense TRM Labs atribuiu à imposição de severos apagões de internet pelo regime iraniano.
A conectividade com a internet no Irã teria caído aproximadamente 99% pouco depois do início do conflito, observou a TRM.
A TRM também discordou da conclusão da Elliptic de que haveria fuga de capital deixando o país, afirmando:
“Parece que o ecossistema cripto do país não está mostrando sinais de aceleração ou fuga de capital, mas sim enfrentando uma retração tanto em transações quanto em volume, à medida que o regime impõe apagões rigorosos de internet.”
As saídas ocorreram em meio à escalada do conflito entre EUA, Israel e Irã, após ataques direcionados a Teerã e a subsequente retaliação iraniana.
A Nobitex é a maior exchange de criptomoedas do Irã, responsável por cerca de 87% do volume de transações cripto do país. Em 2025, processou aproximadamente US$ 7,2 bilhões em negociações para mais de 11 milhões de usuários.
Os iranianos continuam recorrendo às criptomoedas para armazenar e movimentar recursos como forma de contornar o sistema bancário fragilizado do país e as sanções generalizadas impostas ao Irã.
Em outubro, um dos maiores bancos privados do Irã, o Ayandeh Bank, faliu após acumular US$ 5,1 bilhões em prejuízos e quase US$ 3 bilhões em dívidas, afetando mais de 42 milhões de clientes.
O banco central iraniano alertou no ano passado que outros oito bancos locais correm risco de dissolução caso não implementem reformas.
As exchanges cripto iranianas também enfrentaram problemas recentemente: a Nobitex sofreu um hack de US$ 81 milhões em junho.
